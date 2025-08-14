Reggio Calabria, il CineTeatro Odeon si prepara alla nuova stagione: il cartellone degli eventi

StrettoWeb

Il sipario del CineTeatro Odeon è pronto ad alzarsi su una stagione che si preannuncia come una delle più ricche e sorprendenti di sempre. Un cartellone che mescola con sapienza grandi classici, nuove produzioni e spettacoli senza precedenti, confermando il ruolo dell’Odeon come punto di riferimento culturale della città. Il grande ritorno dell’opera lirica segna l’apertura di una stagione all’insegna dell’eccellenza: “La Traviata”, “Carmen” e “Butterfly” porteranno in scena emozioni immortali, unendo il fascino del canto lirico al teatro e alla danza, in produzioni di altissimo livello.

Sul fronte del musical, si rinnova la collaborazione con i talentuosi The Sparkling Diamonds, che dopo il successo dello scorso anno con “Peter Pan” tornano a incantare il pubblico con la nuova produzione “Storia di un’Addams”, una commedia musicale travolgente, ricca di ironia, energia e atmosfere gotiche.

Le novità e la comicità protagonista

Novità assoluta di questa stagione è la collaborazione con il Centro Formazione Danza Arabesque, che debutta all’Odeon con il balletto “Il Gobbo di Notre Dame”, una trasposizione intensa e poetica del capolavoro di Victor Hugo. E per la prima volta a Reggio Calabria, arriva COSMOS, l’incredibile produzione dell’eVolution Dance Theater che fonde coreografie mozzafiato, effetti visivi all’avanguardia e illusioni sceniche spettacolari. Un viaggio immersivo nell’universo, capace di lasciare il pubblico letteralmente senza fiato: uno spettacolo che non si era mai visto prima in città.

La comicità sarà protagonista con grandi nomi della scena nazionale e locale. Da Ruggero de “I Timidi”, con il suo inconfondibile stile ironico e surreale, all’energia dissacrante di Lunanzio, che con il suo nuovo show promette risate a crepapelle, fino al talento autentico di Santo Palumbo, pronto a condurre il pubblico in un viaggio tra le tradizioni e l’anima della Calabria.

Ritorna l’operetta

Tra le chicche della stagione, il ritorno dell’Operetta con “Cin Ci Là” per il tradizionale appuntamento di San Valentino e il Concerto di Natale con il debutto dell’Orchestra Giovanile dell’Odeon, che regalerà al pubblico atmosfere magiche e festive. Una programmazione che non lascia spazio alla monotonia, ma che anzi si propone di stupire e coinvolgere, offrendo al pubblico un viaggio unico attraverso generi, emozioni e mondi diversi. Dal 1° Settembre, parte la campagna abbonamenti: un invito ad assicurarsi il proprio posto in platea per vivere “Emozioni in scena” dal primo all’ultimo applauso.