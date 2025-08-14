“Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria lunedì 18 agosto, sarà eccezionalmente aperto al pubblico dalle ore 10.00 alle ore 14.00, con titolo di accesso ordinario. Un lungo weekend di ferragosto vi aspetta al Museo, da venerdì 15 a lunedì 18 agosto, per festeggiare insieme l’anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace“. Così, sui canali ufficiali, il Museo di Reggio Calabria informa circa l’apertura eccezionale per lunedì 18 agosto, dalle ore 10 alle ore 14.
Reggio Calabria, il 18 agosto apertura eccezionale del Museo: info e orari
Il Museo di Reggio Calabria informa circa l'apertura eccezionale per lunedì 18 agosto, dalle ore 10 alle ore 14
