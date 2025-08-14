Reggio Calabria, il 17 agosto la consegna del Peperoncino d’Oro 2025: i premiati | NOMI

StrettoWeb

Domenica prossima, 17 agosto, nell’area adiacente al Palazzetto dello Sport di Pellaro (Lungomare), prima dell’esibizione dei gruppi in scaletta, si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio “Peperoncino d’oro 2025” (saremo ospiti del Festival del Folclore organizzato dal Gruppo Folk I Peddaroti). Il premio, giunto alla sua 13ª Edizione, è riservato ad associazioni e/o singoli cittadini calabresi che si sono particolarmente distinti per “capacità e onesta” professionale, culturale, artistica e impegno sociale.

Quest’anno saranno tre gli insigniti del Peperoncino d’Oro 2025, simbolica targa premio pensata per chi ha testimoniato, con la propria intraprendenza, la crescita di una Calabria “positiva”: l’Associazione Borgo Nocille rappresentata da Demetrio Laganà (per la sezione Turismo e Cultura), l’imprenditrice agricola Carmela Rita Sgrò, dell’Oleificio Billari, Fossato Jonico (per la sezione Enogastronomia) e Aldo Creaco, imprenditore commerciale (titolare di Excelsior Food, per la sezione Intraprendenza Professionale).

Negli anni precedenti i Peperoncini d’oro sono andati al magistrato Nicola Gratteri, al giornalista Pino Toscano, al portale Calabresi.net, a don Pino De Masi, alla Coop. La valle del marro, al Progetto “Policoro”, alla Confesercenti SOS Impresa, ai giornalisti Andrea Ripepi e Michele Albanese, alla gelateria Fantasia, al Parco Ecolandia, all’ambulatorio di medicina solidale ACE, ai ristoratori Marcello Manti e Giovanni Cavallaro, alla Piccola Opera Papa Giovanni, al pasticcere Angelo Musolino, allo scrittore Giuseppe Laganà, all’azienda agricola

Giuseppe Ursino , all’impresa commerciale ‘A putia i Limitri, alla professoressa Consolata Maria Franco, alla pittrice Katia Biondo, al tecnologo alimentare Antonio Paolillo, al pasticciere Carmelo Caratozzolo e alla “memoria” di Diego Stillitano.

Nelle foto allegate il logo dell’associazione Borgo Nocille,

l’imprenditrice Carmela Sgrò e l’imprenditore Aldo Creaco.