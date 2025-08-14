Reggio Calabria il 16 agosto l’incontro “Contingenza ed insignificanza nel quadrante contemporaneo” | INFO

Sabato 16 agosto, alle ore 18:00, presso la Fattoria Urbana di Catona a Reggio Calabria, si terrà l’incontro “Contingenza ed insignificanza nel quadrante contemporaneo“, promosso da “La Rosa del Pozzo Edizioni” e “Il salotto dei Poeti”. Presenta l’editore Antonino Santisi. L’evento è curato da Gianfranco Cordì, docente del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria.
