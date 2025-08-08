Reggio Calabria, il 12 agosto l’inaugurazione di piazza Milano: da discarica a luogo per cittadini e sportivi

StrettoWeb

Dopo il parco del rione Marconi e quello di Vico Neforo un altro intervento di rigenerazione urbana normalizza e restituisce un’area, prima degradata, ai cittadini di Reggio Calabria grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito del PNRR, (per un importo complessivo di € 990.000) l’amministrazione comunale realizza un parco per la promozione di attività sociali culturali e sportive in piazza Milano.

L’intera area è stata interessata da interventi di riqualificazione: marciapiedi, aiuole, panchine, illuminazione, nuove alberature, una pista per la pratica dello skateboard, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva e non ultima un’ area dedicata allo sgambamento dei cani.

Un intervento strategico completo in ogni suo aspetto per consentire a cittadini di ogni età di godere momenti di relax e svago. Il consigliere comunale Massimiliano Merenda, delegato ai parchi ed all’arredo urbano, nell’esprimere soddisfazione per gli obiettivi raggiunti con la realizzazione dei parchi progettati e realizzati (Marconi, vico Neforo ed ora piazza Milano), ha voluto ringraziare il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Paolo Brunetti e tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo permettendo di realizzare questa importante opera pubblica.

“Un ringraziamento particolare – ha dichiarato Merenda – va ai ragazzi del gruppo skaters Y Crew che hanno collaborato alla progettazione della pista da skateboard e che, in occasione dell’inaugurazione di martedì, animeranno l’area di loro pertinenza”.

“Un grazie va fatto anche ai comitati di quartiere, alle associazioni ed ai cittadini attivi – ha continuato Merenda – che con il loro prezioso contributo quotidiano rendono e renderanno questo, come altri luoghi della nostra città, un esempio di civiltà e di socializzazione“.

Il sindaco ha evidenziato, nel progetto, l’aspetto specifico della rigenerazione urbana dell’area “Siamo pronti a vivere la nuova Piazza Milano; ci abbiamo lavorato ininterrottamente in questi mesi ed ora è finalmente pronta. Un nuovo spazio di socialità – ha dichiarato il primo cittadino – proprio al centro di due quartieri storici e popolosi della città come Sbarre e Gebbione. Quest’area era diventata una discarica ed ora – ha ribadito Falcomatà – è un grande spazio attrezzato e rigenerato che torna a nuova vita; martedì la apriamo insieme”.

“Nel 2022 – ha concluso il sindaco – quando abbiamo stanziato 3 milioni del Pnrr per riqualificare tre zone periferiche strategiche (piazza di Rione Marconi, Vico Neforo e Piazza MIlano) qualcuno diceva che sarebbe stato un programma troppo ambizioso; invece sono state realizzate tre su tre: a dispetto di chi non ci credeva e dei più diffidenti”.

L’invito all’inaugurazione è per martedì 12 agosto alle ore 19 ed aperto a tutta la comunità.