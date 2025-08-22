Reggio Calabria, Fondazione ITS cerca docenti per due nuovi corsi: i requisiti e come presentare domanda

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria ha pubblicato due avvisi di selezione per l’affidamento di incarichi di docente nell’ambito di due percorsi formativi di alta specializzazione: il Corso ITS per “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici”; l’XI Corso ITS per “Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile”.
La selezione è finalizzata a individuare figure altamente qualificate per l’insegnamento agli allievi che faranno parte dei corsi di cui sopra. Un requisito fondamentale è che i candidati, oltre al titolo di studio, abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata coerente con la materia e il profilo professionale oggetto dell’insegnamento.
Requisiti per l’incarico di docente
Requisiti giuridici
- Laurea magistrale/specialistica, laurea di primo livello, diploma ITS o diploma di scuola secondaria superiore riconosciuti dallo Stato Italiano.
- Cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea.
- Godimento dei diritti civili e politici.
- Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che comportino incompatibilità con l’incarico.
Requisiti professionali
- Esperti dal mondo del lavoro (aziende): almeno diploma di scuola secondaria superiore e esperienza lavorativa quinquennale nel settore della figura da formare.
- Personale universitario/Enti di ricerca: ricercatore a tempo determinato o indeterminato, professore associato o ordinario con almeno 5 anni di esperienza di insegnamento/ricerca nella materia del modulo.
- Professionisti o docenti della scuola secondaria di secondo grado: Laurea Magistrale o titolo di Vecchio Ordinamento specifico per i contenuti dell’Unità Formativa e almeno 5 anni di esperienza lavorativa o di docenza nella materia.
Come presentare domanda
Gli interessati ad assumere l’incarico devono presentare la Domanda di partecipazione (Allegato 1) completa di:
- Allegato 2 – Tabella di autovalutazione Docente, compilata per la parte (A, B, C) corrispondente alla tipologia di incarico per cui si concorre (L, U/L o P), una per ogni modulo.
- CV aggiornato (max 5 pagine) con attività coerenti con il profilo del modulo scelto.
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata.
La domanda, debitamente sottoscritta e completa di tutti i documenti, deve pervenire entro le ore 12:00 dell’1 settembre 2025 per quanto riguarda il Corso di efficienza energetica nell’edilizia sostenibile ed entro le ore 12:00 del 4 settembre per quanto concerne il corso di informatica (non fa fede il timbro postale) con una delle seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo: itsenergeticarc@pec.it
- in plico chiuso, a mano, tramite raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a: Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria Via E. Cuzzocrea, 14 – 89128 Reggio Calabria.
Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.
Modulistica
Di seguito la modulistica per il corso di Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile:
- All. 1 XI corso EE Domanda docente
- All. 2 XI corso EE Autovalutazione Docente
- All. 3 XI corso ENERGIA Domanda TUTOR
- XI Corso EE Piano di Studi
- Decreto di pubblicazione Avviso Docenti e Tutor X corso ENERGIA
- XI corso Energia Avviso DOCENTI e TUTOR
Di seguito la modulistica per il corso di Informatica:
- All. 1 II corso IT Domanda docente
- All. 2 II corso IT Autovalutazione Docente
- All. 3 II corso IT Domanda TUTOR
- Decreto di pubblicazione Avviso Docenti e Tutor II corso IT
- II Corso IT Piano di Studi
- Avviso II corso Sviluppo Software DOCENTI e TUTOR.
Contatti
Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.
- Indirizzo: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.
- Telefono: +39 0965/817976.
- Email: direzione@fondazioneitsrc.com.
- PEC: itsenergeticarc@pec.it.