Reggio Calabria, Fondazione ITS cerca docenti per due nuovi corsi: i requisiti e come presentare domanda

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria ha pubblicato due avvisi di selezione per l’affidamento di incarichi di docente nell’ambito di due percorsi formativi di alta specializzazione: il Corso ITS per “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici”; l’XI Corso ITS per “Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile”.

La selezione è finalizzata a individuare figure altamente qualificate per l’insegnamento agli allievi che faranno parte dei corsi di cui sopra. Un requisito fondamentale è che i candidati, oltre al titolo di studio, abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata coerente con la materia e il profilo professionale oggetto dell’insegnamento.