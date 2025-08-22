Reggio Calabria, Fondazione ITS cerca docenti per due nuovi corsi: i requisiti e come presentare domanda

Fondazione ITS Reggio Calabria: bando per docenti nei corsi su software sostenibile ed efficienza energetica

La Fondazione ITS Academy di Reggio Calabria ha pubblicato due avvisi di selezione per l’affidamento di incarichi di docente nell’ambito di due percorsi formativi di alta specializzazione: il Corso ITS per “Tecnico Superiore sviluppatore software per la sostenibilità ambientale e il controllo dei consumi energetici”; l’XI Corso ITS per “Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile”.

La selezione è finalizzata a individuare figure altamente qualificate per l’insegnamento agli allievi che faranno parte dei corsi di cui sopra. Un requisito fondamentale è che i candidati, oltre al titolo di studio, abbiano almeno cinque anni di esperienza documentata coerente con la materia e il profilo professionale oggetto dell’insegnamento.

Requisiti per l’incarico di docente

Requisiti giuridici

  • Laurea magistrale/specialistica, laurea di primo livello, diploma ITS o diploma di scuola secondaria superiore riconosciuti dallo Stato Italiano.
  • Cittadinanza italiana oppure di uno Stato membro dell’Unione Europea.
  • Godimento dei diritti civili e politici.
  • Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso che comportino incompatibilità con l’incarico.

Requisiti professionali

  • Esperti dal mondo del lavoro (aziende): almeno diploma di scuola secondaria superiore e esperienza lavorativa quinquennale nel settore della figura da formare.
  • Personale universitario/Enti di ricerca: ricercatore a tempo determinato o indeterminato, professore associato o ordinario con almeno 5 anni di esperienza di insegnamento/ricerca nella materia del modulo.
  • Professionisti o docenti della scuola secondaria di secondo grado: Laurea Magistrale o titolo di Vecchio Ordinamento specifico per i contenuti dell’Unità Formativa e almeno 5 anni di esperienza lavorativa o di docenza nella materia.

Come presentare domanda

Gli interessati ad assumere l’incarico devono presentare la Domanda di partecipazione (Allegato 1) completa di:

  • Allegato 2 – Tabella di autovalutazione Docente, compilata per la parte (A, B, C) corrispondente alla tipologia di incarico per cui si concorre (L, U/L o P), una per ogni modulo.
  • CV aggiornato (max 5 pagine) con attività coerenti con il profilo del modulo scelto.
  • Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata.

La domanda, debitamente sottoscritta e completa di tutti i documenti, deve pervenire entro le ore 12:00 dell’1 settembre 2025 per quanto riguarda il Corso di efficienza energetica nell’edilizia sostenibile ed entro le ore 12:00 del 4 settembre per quanto concerne il corso di informatica (non fa fede il timbro postale) con una delle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo: itsenergeticarc@pec.it
  • in plico chiuso, a mano, tramite raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a: Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria Via E. Cuzzocrea, 14 – 89128 Reggio Calabria.

Le domande pervenute oltre il termine non saranno prese in considerazione.

Modulistica

Di seguito la modulistica per il corso di Efficienza Energetica nell’edilizia sostenibile:

Di seguito la modulistica per il corso di Informatica:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

  • Indirizzo: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.
  • Telefono: +39 0965/817976.
  • Email: direzione@fondazioneitsrc.com.
  • PEC: itsenergeticarc@pec.it.

