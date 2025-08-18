Reggio Calabria, è iniziato il cinema sotto le stelle sul Lungomare: tutti i film in programma fino al 5 settembre

"Uno schermo sul mare - Lo specchio dipinto": cinema sotto le stelle sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria

È partita domenica 17 agosto la rassegna cinematografica “Uno Schermo sul Mare – Lo specchio dipinto”, che fino al 5 settembre 2025 animerà le serate reggine nella suggestiva cornice dell’Area Waterfront del Lungomare Falcomatà. L’iniziativa, inserita nel cartellone ufficiale dell’Estate Reggina 2025, è finanziata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria con il contributo della Fondazione Calabria Film Commission, e porta il grande cinema a cielo aperto nel cuore della città.

Il programma

Il programma, ricco e variegato, spazia tra film d’autore, biopic, cinema internazionale e blockbuster, con l’obiettivo di offrire un’esperienza culturale e di intrattenimento capace di coinvolgere tutte le fasce di pubblico.

Tra i titoli in proiezione:

  • Cutro, Calabria, Italia di Mimmo Calopresti (16 agosto – apertura della rassegna)
  • Modì (17 agosto)
  • The Flash (18 agosto)
  • Bob Marley: One Love (19 agosto)
  • Furiosa: A Mad Max Saga (20 agosto)
  • Romeo è Giulietta (21 agosto)
  • Barbie (22 agosto)
  • Gianni Versace: L’imperatore dei sogni (23 agosto)
  • US Palmese (24 agosto)
  • Il Monaco che vinse l’Apocalisse (25 agosto)
  • Kung Fu Panda 4 (26 agosto)
  • Elvis (27 agosto)
  • Il mio grosso grasso matrimonio 3 (28 agosto)
  • Beetlejuice (29 agosto)
  • Joker: Folie à Deux (30 agosto)
  • Confidenza (31 agosto)
  • IF – Amici immaginari (1 settembre)
  • Back to Black (2 settembre)
  • Spiaggia di vetro (3 settembre)

“Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 con ingresso gratuito, regalando a cittadini e turisti l’occasione di vivere il cinema in uno dei luoghi più iconici della città: il Lungomare Falcomatà chilometro più bello d’Italia. Con questa iniziativa, Reggio Calabria conferma il proprio ruolo di polo culturale e cinematografico nel Mediterraneo, valorizzando i suoi spazi urbani attraverso la magia del grande schermo” si legge in una nota.

