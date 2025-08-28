Reggio Calabria, ci risiamo: si inaugura e poi si abbandona. La segnalazione: “il campo Neto Dell’Acqua è ancora incompleto”

StrettoWeb

Un classico. Annunci, inaugurazioni in pompa magna, grandi dichiarazioni, tagli di nastri e poi… e poi lavori fatti male, incompleti, abbandono e degrado. E’ successo più volte, a Reggio Calabria, negli ultimi anni, se pensiamo alla fontana di Piazza De Nava o a quella del Waterfront, spesso inaugurate in fretta e furia sotto campagna elettorale. Qualche mese fa, il sindaco ha inaugurato il campo “Simone Neto Dell’Acqua”, centro FIGC. Di giorno. Sì, perché ancora mancava l’illuminazione, come denunciammo già allora su StrettoWeb. Ma a mancare oggi, dopo mesi, sono tante altre cose.

La denuncia

A segnalarle, un cittadino e lettore di StrettoWeb, Giovanni Di Bella, che così scrive: “A pochi mesi dall’inaugurazione ufficiale da parte del Sindaco e della Giunta comunale, il campo sportivo attende ancora il montaggio delle tribune e la sistemazione dei parcheggi. Capisco che le inaugurazioni servano a raccogliere consensi, ma sarebbe più corretto e rispettoso terminare le opere prima di ‘tagliare il nastro’! I cittadini aspettano risposte chiare e una data ufficiale per la conclusione dei lavori. Inaugurare è facile, completare è doveroso”.