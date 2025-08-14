Reggio Calabria, chiusa ancora per lavori la Diramazione Vico I di Via Lia ma è polemica: “è l’unica via di fuga”

StrettoWeb

“Ancora una volta la Diramazione Vico I di Via Lia, unica strada di accesso e uscita di ben tre popolosi condomini, chiusa per lavori in corso, come si evince dall’allegato cartello, fino alle ore 7.00 del 15 agosto, senza tenere in alcun conto i rischi per gli abitanti dei quartieri impossibilitati a lasciare le proprie abitazioni nell’eventualità di una fuga dovuta a un qualsiasi evento personale (di carattere medico) o naturale”. Così in una nota l’associazione Anassilaos in merito alla chiusura della Diramazione Vico I di Via Lia.

“Non è la prima volta che ciò accade in questa via – e altre volte abbiamo segnalato le problematiche relative e i rischi legati alla chiusura di questa che costituisce una unica via di fuga – in spregio totale alle più banali ed evidenti norme di sicurezza e nell’indifferenza delle pubbliche autorità che hanno autorizzato tale chiusura che sono e saranno responsabili sul piano amministrativo e penale di qualsiasi problema dovesse o potesse verificarsi nelle ore in di blocco della strada. Di questo – e speriamo nulla accada – ci faremo come sempre parte attiva”.