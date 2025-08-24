Reggio Calabria, al via la Masterclass “Armonie Itineranti – Generazioni in Coro” con il Maestro Salvatore Di Blasi

StrettoWeb

Dal 25 al 28 agosto 2025 Reggio Calabria diventerà crocevia di musica, formazione e incontro intergenerazionale grazie alla Masterclass vocale “Armonie Itineranti – Generazioni in Coro”, organizzata dall’Associazione Chorus Christi APS ETS, con la direzione artistica del M° Antonino Ripepi e la docenza del M° Salvatore Di Blasi, musicologo e direttore di coro tra i più stimati nel panorama nazionale. L’iniziativa, che si svolgerà tra la città e i borghi collinari, offrirà ai partecipanti quattro intense giornate di studio e approfondimento dedicate al canto corale, con particolare attenzione al repertorio gregoriano, sacro polifonico e popolare.

La Masterclass non sarà soltanto un percorso tecnico e musicale, ma anche un’occasione di incontro culturale: giovani, adulti e cori già formati condivideranno momenti di crescita artistica e umana, vivendo un’esperienza immersiva che unisce formazione, spiritualità e tradizione.

Giorni, orari e costi

25 agosto – Cataforio: 16:00 – 19:00

26 e 27 agosto – Riparo: 09:30 – 13:00 | 14:30 – 18:00

28 agosto – Riparo: 10:00 – 13:00

Costo di partecipazione: 20 euro

Il programma

Il programma prevede:

Sessioni di studio quotidiane su tecnica vocale, interpretazione e prassi esecutiva;

Laboratori corali dedicati al repertorio gregoriano, alla polifonia sacra e al canto popolare calabrese;

Momenti di socializzazione e scambio culturale tra i partecipanti provenienti da diversi contesti;

Concerto finale aperto al pubblico, in cui i corsisti eseguiranno i brani studiati durante le giornate di formazione.

Il progetto si inserisce nella più ampia missione del Chorus Christi, che da anni porta avanti un lavoro di valorizzazione del patrimonio corale e musicale come strumento di crescita culturale e coesione sociale. “Con questa Masterclass – sottolineano gli organizzatori – vogliamo offrire a Reggio Calabria e al suo territorio un’occasione di formazione di alto livello, capace di mettere insieme tradizione e innovazione, giovani e adulti, in un cammino condiviso di bellezza e armonia”.