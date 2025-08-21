Reggio Calabria, al via il concorso di estemporanea di pittura nei borghi: dall’iscrizione ai premi, tutte le INFO

StrettoWeb

L’arte scende in strada e si fonde con i paesaggi e la vita dei borghi reggini: domenica 7 settembre 2025 si terrà “Pennellate di Comunità”, il concorso di pittura estemporanea che animerà Cataforio, San Salvatore, Mosorrofa, Cannavò e Riparo di Cannavò, trasformandoli in luoghi di bellezza condivisa e creatività diffusa. L’iniziativa è parte del progetto “R-ESTATE NEI BORGHI: Scene, suoni e sapori”, promosso da APE Reggina APS ASD – sotto la presidenza di Don Giovanni Gattuso, anche parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve – in collaborazione con CHORUS CRISTI, Associazione Attivamente, Pro Loco San Salvatore, la Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò, l’Oratorio Sant’Agata e con il cofinanziamento del Comune di Reggio Calabria (CUP H39G24000790001). La responsabile del progetto è Mattia Angela Branca.

Il pensiero di Don Giovanni Gattuso

“Pennellate di Comunità nasce dal desiderio di restituire centralità e vita ai nostri borghi, attraverso l’arte e la bellezza. La pittura estemporanea è un modo per contemplare i luoghi con occhi nuovi, per riscoprire ciò che spesso diamo per scontato. Come parroco della comunità di San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve, sono felice di vedere la nostra terra diventare tela viva e condivisa, dove ogni colore racconta un legame, una memoria, una speranza”. E’ il pensiero di Don Giovanni Gattuso.

Dettagli del concorso: chi può partecipare

Il concorso totalmente gratuito è aperto a tutti i maggiorenni, italiani e stranieri, senza distinzione tra artisti professionisti e amatori. Ogni partecipante, assegnato tramite sorteggio a uno dei cinque quartieri coinvolti, dovrà realizzare sul posto una sola opera pittorica (dimensione minima 50×70 cm), utilizzando una tecnica a scelta. È consentita la preparazione di un fondo monocromatico sulla tela, ma non saranno accettati supporti con disegni preesistenti o bozzetti.

Preiscrizione e registrazione

Preiscrizione online entro il 5 settembre 2025: https://forms.gle/KV6vsqJQXc9owLD18. Registrazione ufficiale il 7 settembre, dalle ore 8:00 alle 9:30, presso la Parrocchia Santa Maria della Neve – Riparo di Cannavò (RC).

Consegna delle opere

Le opere dovranno essere consegnate senza cornice, ma provviste di cavalletto, e con titolo, nome e cognome dell’autore scritti sul retro, entro le ore 18:00, presso CRIC San Nicola a Cannavò.

Premi in palio

Una commissione di esperti valuterà le opere; i nomi dei membri della giuria saranno resi noti il giorno stesso dell’estemporanea.

La premiazione è prevista per le ore 19:30 del 7 settembre.

I premi in palio:

1° premio: € 300

2° premio: € 250

3° premio: € 200

4° premio: € 150

5° premio: € 100

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Le opere realizzate entreranno a far parte del patrimonio artistico di APE Reggina per attività di promozione e solidarietà.

Ospitalità e logistica

Il pranzo a sacco sarà offerto dagli organizzatori grazie al contributo delle associazioni partner. Ogni partecipante dovrà portare con sé materiali, attrezzatura e cavalletto, a propria cura e spesa. In caso di maltempo o cause di forza maggiore, l’organizzazione si riserva il diritto di modificare o rinviare l’evento.

Un invito aperto a tutti

“Pennellate di Comunità” è più di un concorso: è un invito a riabitare i nostri borghi con occhi nuovi, attraverso l’arte che unisce, racconta e rigenera. Un’occasione aperta a tutti, anche ad artisti provenienti da altri Paesi, per vivere una giornata di bellezza e condivisione.

