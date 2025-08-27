Reggio Calabria, acqua ancora torbida in città per il terzo giorno consecutivo. I risultati delle analisi chimiche | DETTAGLI

StrettoWeb

L’ufficio stampa di Sorical informa i cittadini che “riguardo l’emergenza idrica idrica venutasi a creare a Reggio Calabria per un guasto all’Ipot Menta, Sorical conferma che la problematica è in corso di risoluzione e ciò è confermato in maniera puntuale dalle prime risultanze analitiche emerse dal piano di campionamenti ai serbatoi di accumulo e compenso interessati dal fenomeno”.

“Le analisi chimiche e batteriologiche già eseguite confermano l’inesistenza di qualsiasi contaminazione batteriologica risultando esse sotto questo aspetto perfettamente conformi, confermando quindi quanto già detto in prima istanza e cioè che non esiste alcun rischio di contaminazione microbiologica. Permangono in alcuni serbatoi lievi intorbidimenti per come rilevato dal collegato parametro indicatore, quale conseguenza della complessa problematica rilevata e che rappresentano semplicemente una blanda presenza di solidi in sospensione che non destano alcuna preoccupazione”.

“L’Ordinanza in essere, per la quale sarà richiesta revoca solo dopo il completo superamento di qualsiasi non conformità, richiede per il momento e per esclusive ragioni cautelative, l’utilizzo della risorsa per soli usi igienico-sanitari. Nel frattempo è stato già pianificato per la giornata di domani un ulteriore step di controanalisi presso i siti già monitorati e un ulteriore e contemporaneo campionamento massivo di strategic-point individuati all’ interno della rete di distribuzione comunale che eroga verso le abitazioni e che anch’essa è stata interessata dalla problematica. Dette ulteriori azioni finalizzate ad un più spinto controllo e monitoraggio della qualità della risorsa, saranno eseguite utilizzando anche un ulteriore laboratorio esterno accreditato. Come già annunciato, nel confermare che la situazione non desta preoccupazione, contiamo di risolvere definitivamente la questione entro 2/3 giorni, stante la complessità e la lunghezza delle reti coinvolte”.