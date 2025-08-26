Reggio Calabria, a Nicola Gratteri la 34ª edizione del Premio Solidarietà

StrettoWeb

Sarà il Procuratore Nicola Gratteri l’insignito del Premio Solidarietà, organizzato e promosso da Nuova Solidarietà. Istituito nel 1991, quale riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel mondo non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà, l’associazione Nuova Solidarietà è lieta di annunciare la “34ª edizione del Premio Solidarietà ‘Nello Vincelli’. Un’iniziativa culturale pensata negli anni novanta, che richiamasse ai valori autentici del vivere in comunità, favorendo un’azione di formazione e promozione culturale generalizzata e, soprattutto, mirata a recupera e valorizzare la vera ed autentica immagine della Calabria”.

La motivazione

Il Procuratore Gratteri, su proposta del comitato scientifico del Premio, sarà premiato con la seguente motivazione: “Per il tenace ed instancabile servizio nella Magistratura sul fronte della legalità e della giustizia. Col suo impegno civile e professionale, sensibilizza giovani e studenti, promuovendo la cultura del riscatto da ogni sopraffazione sociale, con incontri e confronti costanti, nelle scuole e nelle Università del nostro Paese. La sua testimonianza sostiene con forza l’importanza dell’istruzione e dell’educazione quali fondamenta irrinunciabili per costruire una società più giusta e, soprattutto, per essere cittadini liberi e responsabili”. La cerimonia si terrà venerdì 5 settembre, alle ore 19.00, presso il Parco Verde di Salice.