Reggio Calabria, a Gallico Superiore ritorna la Sagra della Salsiccia: info e programma

È ufficiale: torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calabrese! La Sagra della Salsiccia di Gallico Superiore giunge alla sua nona edizione e si prepara a conquistare ancora una volta il pubblico con quattro serate all’insegna del gusto, della musica e del divertimento. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Amici del Campo, si terrà dal 28 al 31 agosto 2025, a partire dalle ore 17:30 fino a tarda notte, nella suggestiva cornice di Gallico Superiore, a pochi passi da Reggio Calabria.

Le attività

Quali saranno le attività? Eccole:

Tanto divertimento per tutte le età

Concerti live ogni sera

Specialità gastronomiche locali, con protagonista la nostra salsiccia artigianale

Atmosfera festosa e accogliente

Serate fresche e rigeneranti

Relax e buona compagnia

A partire dalle ore 20:00, gli stand gastronomici apriranno le danze del gusto, con le cuoche locali pronte a deliziare i visitatori con i celebri panini con salsiccia, accompagnati da altri prodotti tipici. Inoltre, ogni sera sarà animata da spettacoli musicali dal vivo e da un Luna Park ricco di attrazioni, pensato per intrattenere grandi e piccoli. Quattro giorni imperdibili per salutare l’estate nel modo più gustoso e allegro possibile.