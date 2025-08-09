Raddoppio ferroviario, Lombardo: “La Vardera scopre oggi ciò che noi affrontiamo da anni”

StrettoWeb

“Ironicamente – dichiara il sindaco di Roccalumera e deputato regionale di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo – ci fa piacere che, dopo oltre due anni di cantieri, il deputato La Vardera si accorga oggi delle difficoltà che vivono i territori della riviera jonica. Lo tranquillizziamo: non siamo rimasti a guardare. I sindaci e gli amministratori di questa fascia costiera monitorano costantemente la situazione e si preoccupano, da sempre, di tutelare cittadini e imprese. Già da tempo abbiamo affrontato le criticità, aprendo un confronto con RFI e con i ministeri competenti per garantire sicurezza, rispetto dell’ambiente e ricadute economiche sul territorio”.

“Per le situazioni di Nizza di Sicilia e Sant’Alessio Siculo, per la realizzazione delle rampe di cantiere utili ad evitare il transito nei centri abitati della riviera. Ad esempio, le convenzioni sono già state definite e a settembre si attende il via libera del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, passaggio che consentirà subito dopo di avviare i lavori.

Tutto questo – conclude Lombardo – è frutto di un lavoro serio e costante portato avanti da amministratori e istituzioni locali. Sicuramente non grazie a chi, solo oggi, si ricorda di guardare alla nostra riviera jonica“.