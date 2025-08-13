Raccolta rifiuti a Reggio Calabria, cosa è stato deciso per il 15 agosto: l’annuncio del Comune

Il settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria rende noto che, “in virtù della festività del 15.08.2025, il servizio di raccolta dei rifiuti NON VERRÀ EFFETTUATO, sia nella ZONA GIALLA che nella ZONA BLU. Verranno garantiti i servizi essenziali. Anche l’Info Point al CeDir e il CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (isola ecologica) RIMARRANNO CHIUSI per la festività”.
“Gli utenti della ZONA GIALLA, potranno recarsi presso l’isola ecologica nella giornata del 16.08.2025, per conferire con corsia preferenziale la frazione carta e cartone, che verrà recuperata nel turno di raccolta del 22.08.2025. La frazione organica della zona blu verrà recuperata con la raccolta calendarizzata di lunedì 18.08.2025”.