“R…Estate in periferia”: il programma tra musica e spettacoli fino al 12 settembre

StrettoWeb

Prosegue con grande successo la rassegna estiva “R…Estate in periferia”, il cartellone di eventi organizzato e promosso dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte Aps”, con la direzione artistica di Giuseppe Mazzacuva e sostenuta dall’Avviso “Estate nei quartieri 2025” del Comune di Reggio Calabria – Poc_RC I.3.1.e. La kermesse, inserita nell’ampio programma dell’Estate Reggina, ha come mission animare le piazze e i quartieri periferici della città con spettacoli, musica ed intrattenimento gratuito per tutte le età valorizzando i luoghi e le bellezze cittadine.

Domani sera, alle ore 21:00, appuntamento a Piazza Trieste con una serata all’insegna della comicità grazie al live di cabaret del comico Dario D’Angiolillo, protagonista di una performance brillante e coinvolgente che saprà far divertire il pubblico con la sua ironia e i suoi sketch irresistibili.

D’Angiolillo è un attore e cabarettista romano, noto per il suo stile ironico e diretto, capace di mescolare comicità popolare e riflessione sociale. Volto già apprezzato in diverse trasmissioni televisive come “Colorado” e “Eccezionale Veramente”, D’Angiolillo porta in scena un repertorio che spazia dalle dinamiche quotidiane alle assurdità del vivere moderno, raccontate con una verve energica e coinvolgente. Le sue performance sono un mix di monologhi brillanti, improvvisazioni e interazione con il pubblico, che rendono ogni spettacolo unico e irripetibile. Un appuntamento da non perdere per chi ama ridere di gusto e vivere la città anche d’estate, riscoprendo la bellezza dello stare insieme nelle piazze dei quartieri.

Il programma