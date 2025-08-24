Prende ufficialmente il via “MessinaCon 2025”: si parte domani con la prima mostra a Palazzo Zanca | INFO

StrettoWeb

Domani, lunedì 25 agosto 2025 , prende ufficialmente il via il programma culturale che anticipa la decima edizione del MessinaCon, con l’inaugurazione della mostra ospitata presso Palazzo Zanca, sede del Comune di Messina. L’inaugurazione è fissata per le ore 18:00, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti degli enti promotori. L’esposizione, curata dall’Ordine degli Architetti di Messina, dall’INBAR e dalla Fondazione Architetti del Mediterraneo, sarà visitabile fino al 7 settembre 2025 e rappresenta un importante momento di riflessione sul rapporto tra tradizione e innovazione in architettura, mettendo in dialogo il disegno autoriale e manuale con le nuove frontiere della progettazione algoritmica e digitale.

La tappa messinese assume un valore speciale, poiché si inserisce in un percorso espositivo già presentato a Napoli per il Maggio dell’Architettura 2025 e destinato alla prossima Biennale di Venezia, confermando Messina come città protagonista di iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale. L’iniziativa rientra nel programma di MessinaCon 2025, che culminerà dal 5 al 7 settembre a Villa Dante con tre giornate dedicate a fumetti, giochi, cosplay, conferenze e spettacoli, trasformando la città in un punto di riferimento per appassionati e famiglie.