Premio letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema”: grande successo per la XV edizione. I premiati

Sponsor ufficiale: Centro di formazione UNIAIRAM di Bruno Calabrò. Momenti musicali con I Bee Live, il soprano Maria Labate e il tenore Paolo Federico. Spazio all’arte con le esposizioni dei pittori Paolo Federico, Roberto Pirrello, Carmela Di Siervo e della creatrice di gioielli Marinella Imbalzano. L’inno del premio, “Rime per l’eternità” di Giovanni Crea, è stato interpretato da Maria Labate.

Ospiti e autorità Saluti istituzionali della presidente Franca Evoli e della sindaca dott.ssa Maria Foti. Vincenzo Malacrinò ha introdotto lo scrittore Mimmo Gangemi. Ospiti: lo scrittore Mimmo Gangemi; lo scultore Giuseppe Gattuso; dott. Nicola Morabito, console MDL Reggio Calabria; l’imprenditrice Tiziana Cannatà; dott. Giovanni Suraci, responsabile del Gruppo Poeti Itineranti di Reggio Calabria; Antonella Surfaro, progettista e responsabile della Comunità di S. Egidio di Melito P. Salvo. Commovente il ricordo di don Pietro Polimeni, con la lettura della lirica “Ballata per un prete” di Franca Evoli e il conferimento di una targa ricordo alla famiglia, offerta dal dott. Nicola Morabito, Console dei MDL di Reggio Calabria. Il dott. Giovanni Suraci ha inoltre illustrato un volume di liriche sulla pace in uscita a settembre.

Poesia in lingua italiana Nancy Calabrò Vincenzo Lagrotteria Francesca Tavani e Gioacchino Amaddeo (ex aequo) Premi speciali: Premio Ludovico Abenavoli a Rita Scelfo; Premio della Critica a Annamaria Eli. Premio alla carriera: Giuseppe Caruso. Premi Arghiropoulos: Teresa Guadagno, Filippo Marcianò, Giovanna Malara. Menzioni: Giuseppa Turiano, Vincenzo Screti, Angela Maria Trunfio, Francesca Patitucci. Diplomi di merito: Raffaela Condello, Stefano De Angelis, Giuseppe Minniti, Luca Laureri, Luigi Mussari, Giuseppina Zupi.

Narrativa Francesco Saverio Capria Pietro Praticò Gabriele Andreani Premio Vincenzo Zema: Antonino Falcomatà (quadro offerto da Tina Nicolò). Premi della giuria: Pat Porpiglia (quadro di Paolo Federico) e Valeria Grasso (quadro di Carmela Di Siervo). Targa del Comune: Natalino Foti. Premi Arghiropoulos: Maria Fallara, Antonino Zema, Simone Valtorta. Menzioni: Isabella Abbatepaolo, Giuseppe Trimarchi, Carolina Cardona.

Poesia in vernacolo Vincitore assoluto: Paolo Landrelli, premiato con un’opera dello scultore Giuseppe Gattuso. Rocco Criseo Giuseppe Ambrogio Antonino Cotroneo Premi Arghiropoulos: Giuseppe Vilasi, Lino Panetta, Francesco Reitano. Menzioni: Paolo Lacava, Roberta Zurzolo. Diploma di merito: Maurizio Laugelli.

Poesia in lingua greca e greco-calabra Sezione: Lingua greca Nicolas Dissipris — Premio Filippo Marcianò, quadro di Roberto Pirrello Luca Mandotti Sezione: Greco-calabra Francesco Iiriti Diplomi di merito: Fortunata Palamara, Antonio Nucera, Domenico Favasuli.

Moda e bellezza Per la sezione moda hanno sfilato le ragazze di Miss Poesia a cura di Filomena Cozzupoli, con abiti di Free Style, Caracoglia Confezioni e Polvere di Fata di Melito P. Salvo. Trucco a cura della visagista Marisa Battaglia. Miss Poesia 2025: Maria Chiara Gattuso.

Testo redatto sulla base delle informazioni fornite dall’organizzazione del Premio Letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema”.