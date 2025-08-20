Premio letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema”: grande successo per la XV edizione. I premiati

Il Premio Letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema” ha celebrato la sua XV edizione con una serata ricca di emozioni, ospiti illustri e giovani protagonisti. Piazza Ten. Pugliatti gremita per l’evento del 12 agosto 2025

La XV edizione del Premio Letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema” ha animato Piazza Ten. Pugliatti a Montebello Jonico con una cerimonia ricca di emozioni, riconoscimenti e performance artistiche. L’evento si è tenuto martedì 12 agosto 2025 alle ore 19:30. A presentare la serata sono stati Roberto Pirrello e Vincenzo Malacrinò. Mimmo Gangemi ha ricoperto il ruolo di padrino della manifestazione.

Sponsor ufficiale: Centro di formazione UNIAIRAM di Bruno Calabrò. Momenti musicali con I Bee Live, il soprano Maria Labate e il tenore Paolo Federico. Spazio all’arte con le esposizioni dei pittori Paolo Federico, Roberto Pirrello, Carmela Di Siervo e della creatrice di gioielli Marinella Imbalzano. L’inno del premio, “Rime per l’eternità” di Giovanni Crea, è stato interpretato da Maria Labate.

Ospiti e autorità

Saluti istituzionali della presidente Franca Evoli e della sindaca dott.ssa Maria Foti. Vincenzo Malacrinò ha introdotto lo scrittore Mimmo Gangemi.

Ospiti: lo scrittore Mimmo Gangemi; lo scultore Giuseppe Gattuso; dott. Nicola Morabito, console MDL Reggio Calabria; l’imprenditrice Tiziana Cannatà; dott. Giovanni Suraci, responsabile del Gruppo Poeti Itineranti di Reggio Calabria; Antonella Surfaro, progettista e responsabile della Comunità di S. Egidio di Melito P. Salvo.

Commovente il ricordo di don Pietro Polimeni, con la lettura della lirica “Ballata per un prete” di Franca Evoli e il conferimento di una targa ricordo alla famiglia, offerta dal dott. Nicola Morabito, Console dei MDL di Reggio Calabria. Il dott. Giovanni Suraci ha inoltre illustrato un volume di liriche sulla pace in uscita a settembre.

Poesia in lingua italiana

  1. Nancy Calabrò
  2. Vincenzo Lagrotteria
  3. Francesca Tavani e Gioacchino Amaddeo (ex aequo)

Premi speciali: Premio Ludovico Abenavoli a Rita Scelfo; Premio della Critica a Annamaria Eli.

Premio alla carriera: Giuseppe Caruso.

Premi Arghiropoulos: Teresa Guadagno, Filippo Marcianò, Giovanna Malara.

Menzioni: Giuseppa Turiano, Vincenzo Screti, Angela Maria Trunfio, Francesca Patitucci.

Diplomi di merito: Raffaela Condello, Stefano De Angelis, Giuseppe Minniti, Luca Laureri, Luigi Mussari, Giuseppina Zupi.

Narrativa

  1. Francesco Saverio Capria
  2. Pietro Praticò
  3. Gabriele Andreani

Premio Vincenzo Zema: Antonino Falcomatà (quadro offerto da Tina Nicolò).

Premi della giuria: Pat Porpiglia (quadro di Paolo Federico) e Valeria Grasso (quadro di Carmela Di Siervo).

Targa del Comune: Natalino Foti.

Premi Arghiropoulos: Maria Fallara, Antonino Zema, Simone Valtorta.

Menzioni: Isabella Abbatepaolo, Giuseppe Trimarchi, Carolina Cardona.

Poesia in vernacolo

Vincitore assoluto: Paolo Landrelli, premiato con un’opera dello scultore Giuseppe Gattuso.

  1. Rocco Criseo
  2. Giuseppe Ambrogio
  3. Antonino Cotroneo

Premi Arghiropoulos: Giuseppe Vilasi, Lino Panetta, Francesco Reitano.

Menzioni: Paolo Lacava, Roberta Zurzolo. Diploma di merito: Maurizio Laugelli.

Poesia in lingua greca e greco-calabra

Sezione: Lingua greca

  1. Nicolas DissiprisPremio Filippo Marcianò, quadro di Roberto Pirrello
  2. Luca Mandotti

Sezione: Greco-calabra

  1. Francesco Iiriti

Diplomi di merito: Fortunata Palamara, Antonio Nucera, Domenico Favasuli.

Moda e bellezza

Per la sezione moda hanno sfilato le ragazze di Miss Poesia a cura di Filomena Cozzupoli, con abiti di Free Style, Caracoglia Confezioni e Polvere di Fata di Melito P. Salvo. Trucco a cura della visagista Marisa Battaglia.

Miss Poesia 2025: Maria Chiara Gattuso.

Testo redatto sulla base delle informazioni fornite dall’organizzazione del Premio Letterario “Città di Montebello J. Edward Lear – Vincenzo Zema”.

