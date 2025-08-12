Poste Italiane, boom di richieste nel reggino per la nuova App aziendale

StrettoWeb

Dal 30 giugno ad oggi, in poco più di un mese, il 23% dei residenti della provincia di Reggio Calabria ha già scaricato ed utilizzato la nuova App Poste Italiane. Il 30 giugno, infatti, è avvenuto il passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte Postepay e sottoscrivere polizze assicurative. La nuova App ha registrato da subito numeri da record nel Catanzarese: dei 340 mila residenti nella provincia di Catanzaro, 69.285 hanno già utilizzato la nuova App per effettuare almeno una tra le innumerevoli operazioni possibili legate a conti correnti, carte e prodotti di risparmio e investimento.

Gioiosa Jonica detiene un primato eccezionale: il 38,8% della popolazione residente ha già scaricato ed utilizzato l’App nel suo primo mese di vita, seguita da Roccella Jonica con il 37,6%. Numeri davvero importanti che danno grande soddisfazione all’azienda per il lavoro svolto a favore di progresso e semplificazione di tutti i tipi di operazioni che l’App da l’opportunità di svolgere.

Per facilitare questo cambiamento Poste Italiane ha avviato nel mese di giugno una campagna informativa multicanale per comunicare il passaggio alla nuova App unica con la conseguente confluenza di tutti i dati delle App Bancoposta e Postepay. Questo aggiornamento si inserisce nel percorso di miglioramento continuo degli strumenti tecnologici, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più semplice, efficiente e completa. Tutte le informazioni sulla nuova App Poste Italiane sono disponibili sul sito poste.it.