Porto Gioia Tauro, il 4 agosto sopralluogo del ministro Urso e di Occhiuto

Domani, lunedì 4 agosto, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, e il Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto, saranno a Gioia Tauro per una visita istituzionale all’area portuale e retroportuale, finalizzata ad approfondire le potenzialità logistiche, produttive ed energetiche del sito.