Ponte sullo Stretto, Russo e Ronzulli: “sogno Berlusconi diventa realtà”

StrettoWeb

“Un giorno che cambia la storia. Oggi parte ufficialmente il viaggio per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera strategica che non solo unirà la Sicilia al resto dell’Italia, ma la collegherà al cuore dell’Europa, rendendo più forti le connessioni economiche, turistiche e culturali. Un’infrastruttura simbolo dell’eccellenza ingegneristica italiana, capace di generare occupazione, sviluppo e fiducia nel futuro“. Lo dice la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli. “Una sfida ambiziosa, che guarda avanti, senza paura. E soprattutto – sottolinea la parlamentare azzurra – il coronamento del sogno del presidente Silvio Berlusconi, che aveva immaginato e voluto questo ponte come segno di una nazione moderna, efficiente, unita. Adesso quel sogno prende forma. E con esso, cresce l’Italia“.

Russo: “visione geniale Berlusconi diventa realtà”

“Storico via libera del Cipess al Ponte sullo Stretto di Messina, visione geniale di Silvio Berlusconi che diventa realtà! Grazie a Matteo Salvini per la tenacia nel portare avanti quest’opera epocale per l’Italia e il Sud”. Lo scrive Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali, su X in merito all’approvazione del Ponte sullo Stretto.