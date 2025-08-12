StrettoWeb

Dal 19 agosto al 7 settembre, Pellaro e Bocale diventano palcoscenico a cielo aperto grazie all’Allegria Festival, manifestazione ideata e promossa dall’associazione Calabria dietro le quinte APS nell’ambito del progetto “Morgana – ReggioFest2025: cultura diffusa”, con il sostegno del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura. Giunto alla sua quarta edizione, il festival conferma la sua missione: portare arte, cultura e intrattenimento di qualità nei quartieri, coinvolgendo famiglie, giovani e bambini in un fitto calendario di eventi che mescolano teatro, musica, circo, danza, magia e laboratori.

Il lungomare di Pellaro dal 19 al 23 agosto ospiterà artisti di strada capaci di incantare e divertire: il giocoliere Piero Ricciardi, maestro nell’equilibrio tra tecnica e comicità; il travolgente “circo comico” di Otto Panzer; la magia visiva delle sfere di cristallo e i numeri di fuoco della compagnia I Giullari del diavolo; il cabaret e le illusioni del Magico Alivernini, volto noto del Bagaglino; e il concerto scanzonato e irresistibile de Gli Sfracellos, band che mescola ritmi dal rock al barocco.

Punta Pellaro diventerà il regno del vento e dei colori con il Festival degli Aquiloni

Tra gli appuntamenti più attesi, domenica 24 agosto Punta Pellaro diventerà il regno del vento e dei colori con il Festival degli Aquiloni, curato dall’istruttore siciliano Massimo Scalia e realizzato con la Proloco di Reggio Sud. Al mattino voli spettacolari di aquiloni artistici, nel pomeriggio laboratori di costruzione per bambini e famiglie, con una coloratissima messa in volo conclusiva. In serata, alle 19, la compagnia internazionale Chumbala Cachumbala porterà in scena “Il mostro della spazzatura”, spettacolo di burattini che unisce divertimento e sensibilizzazione ambientale. Bocale sarà invece il fulcro della musica live: in piazza Santi Cosma e Damiano, il 24 agosto si esibiranno gli Ukus in Fabula, gruppo romano che reinterpreta brani celebri in chiave ukulele-band; il 25 agosto sarà la volta di Gigi Miseferi e la sua Band Larga, tra swing, comicità e improvvisazioni teatrali.

L’Allegria Festival investe anche nella formazione

Non solo spettacoli: l’Allegria Festival investe anche nella formazione. In programma il 5 e 7 settembre il workshop di recitazione teatrale e cinematografica con Walter Cordopatri e Marco Falcomatà della Scuola di Recitazione della Calabria, oltre a un laboratorio di street art il 3 e 4 settembre con il writer italiano Massimo Sirelli, noto per le sue installazioni urbane ironiche e colorate. Spazio anche a trekking urbano e laboratori creativi per bambini “Scopri la città”, per unire arte e riscoperta del territorio.

Una manifestazione che coinvolge diversi enti ed istituzioni nazionali e del territorio reggino: associazione “Kalabria2001”, l’associazione “Il giardino di Morgana”, la scuola di Recitazione della Calabria, La lega Navale Italiana sezione Reggio sud, la Pro loco Reggio Sud, l’istituto comprensivo “Cassiodoro – don Bosco” di Pellaro, la Federazione Italiana Teatro Amatori. Con un cartellone variegato e di respiro internazionale, l’Allegria Festival conferma il suo ruolo di catalizzatore culturale per la periferia sud di Reggio Calabria, trasformando piazze e lungomari in luoghi di incontro, stupore e partecipazione.

Per scoprire il programma del festival è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it o le pagine instagram e facebook @calabriadietrolequinte.