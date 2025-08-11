Parco “Federica Cacozza” di Reggio Calabria: domani il sopralluogo dell’assessore regionale Calabrese

StrettoWeb

Domani, martedì 12 agosto, alle ore 11, l’assessore regionale al Lavoro, Giovanni Calabrese, farà visita al Parco cittadino “Federica Cacozza” di Reggio Calabria – assegnato in gestione a UniReggio in qualità di ente capofila -, insieme a Giovanna Russo, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Calabria. Saranno presenti anche il responsabile a la funzionaria referente dei tirocini formativi del Centro per l’impiego di Reggio Calabria, Vittorio Colosimo e Angela Danila Scalise, e il presidente di UniReggio, Paolo Ferrara.

La visita rappresenta una concreta condivisione del lavoro svolto in questi primi mesi che contribuiscono a trasformare l’area verde urbana, abbandonata da anni, in simbolo di rinascita collettiva e luogo di reinserimento lavorativo. Il progetto di Tirocini di inclusione sociale, svolto da UniReggio nell’ambito dell’Avviso pubblico Par Gol Calabria n. 3 – D.D. n. 15029 del 20/10/2023 – Percorso 4, ha consentito, in ambito sociale, anche l’inserimento di persone sottoposte a restrizione della libertà personale con la specifica mansione di manutentori per il graduale collocamento in attività di pubblica utilità, finalizzata a garantire ai cittadini la gratuita fruizione del parco, con particolare attenzione a famiglie, bambini e soggetti fragili.

Il lavoro svolto con l’impegno dei tirocinanti, sostenuti dal dipartimento Lavoro della Regione Calabria, dal Centro per l’impiego e dalla Prefettura di Reggio Calabria, è stato difficile e nascosto, ma grazie alla costanza e alla dedizione dei soggetti coinvolti finalmente arrivano i primi riconoscimenti ufficiali. Dopo circa tre anni di abbandono nei prossimi mesi si potrà raggiungere l’obiettivo di restituire il Parco alla collettività.

Pertanto, il sopralluogo di martedì sarà l’occasione per mostrare da vicino i primi risultati già raggiunti e per condividere una visione comune: fare del Parco Cacozza non solo un luogo di svago e natura, ma un laboratorio permanente di riscatto sociale, opportunità e coesione.