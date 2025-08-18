“Operazione Nostalgia” al Granillo, dopo Dida e Abbiati c’è il terzo portiere: è un altro super nome

StrettoWeb

Dopo Nelson Dida e Christian Abbiati, i due indimenticati portieri del Milan, “Serie A – Operazione Nostalgia” ha annunciato il nome del terzo portiere che sarà presente al “Granillo” di Reggio Calabria il prossimo sabato 6 settembre, per il terzo e ultimo raduno di quest’anno della nota pagina, diventata ormai un brand nazionale in fatto di calcio del passato: stiamo parlando di Sebastian Frey. Manca sempre meno alla partita in città che racchiuderà, tra gli altri, due dei numeri 10 più forti di sempre: Roberto Baggio e Francesco Totti.

In fatto di portiere, per ora ne sono stati annunciati tre, ma in tutto saranno cinque. Quaranta, invece, i giocatori in totale: quelli ancora non annunciati saranno ufficializzati in questi giorni. “Praticamente siamo senza portieri a Reggio Calabria – l’annuncio – Abbiamo fatto un patto con Seba, senza di lui il raduno non si può fare. È diventata una sorta di scaramanzia per noi. Sabato 6 settembre Seba Frey scenderà in campo al raduno di Operazione Nostalgia del Granillo! I biglietti in Tribuna ovest sono praticamente terminati. I biglietti disponibili li trovate in Tribuna est e in Curva. Per chi si fosse perso gli altri post, stiamo ufficializzando tutti e 40 i calciatori che saranno con noi sabato 6 settembre e nel primo commento trovate la lista dei primi tre”.