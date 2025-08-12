Nuovo depuratore a Gallico, Versace: “nonostante la lunga attesa accogliamo positivamente lo sblocco del progetto”

StrettoWeb

Il presidente della sesta commissione consiliare (sviluppo economico, attività produttive – turismo) – Carmelo Versace – ha registrato positivamente l’atteso sblocco del primo dei 7 lotti in programma per la depurazione cittadina, dopo una lunga attesa che si protraeva da diverso tempo. “Da tempo auspicavamo che il bando fosse pubblicato e nonostante i ritardi accumulati che da tempo denunciamo – afferma – non possiamo che cogliere positivamente questa notizia. Questo primo intervento, per un importo di quasi 19 mln di euro, interesserà circa 30mila persone e potrà finalmente dare sollievo ad un territorio che è stato da sempre fiore all’occhiello per tutta la città e deve tornare ad esserlo nel presente”.

“Come amministrazione Falcomatà – ha dichiarato Carmelo Versace – abbiamo il dovere di continuare a dare attenzione all’area di Gallico con una prospettiva di riqualificazione più ampia all’interno di un processo che abbiamo già avviato; in questa direzione vanno gli interventi della scuola Boccioni ed il recente progetto di partenariato con le associazioni e gli stakeholders del posto con un finanziamento di oltre 5 milioni di euro: dei quali 2,8 per la riqualificazione del lungomare, 2 per la rigenerazione urbana e sociale del borgo marinaro e 600 mila euro per interventi a sostegno delle piccole e medie imprese dell’intera area nord della città”.

“L’intenzione – ha proseguito Versace – è quella di offrire maggiori servizi migliorando la qualità della vita di questo popoloso e storico quartiere cittadino. Siamo sicuri – ha concluso – che un’opera essenziale come quella del nuovo depuratore sia necessaria per lo sviluppo di questo intero territorio e le attività poste in essere dal Comune devono rilanciare Gallico restituendole il ruolo di primo piano che ha sempre svolto per tutta la città”.