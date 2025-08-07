Nave Palinuro in visita a Messina: scambio di Crest e attività per lo Sbarco di Don Giovanni D’Austria

StrettoWeb

In data odierna, il Comandante di Nave Palinuro, Capitano di Fregata Francesco Giangarrà è stato accolto presso la Capitaneria di porto di Messina dal Comandante, Capitano di Vascello Luciano Pischedda. Nave Palinuro è la Nave scuola della Marina Militare, testimone delle più antiche tradizioni della marineria italiana, ed attualmente ospita gli allievi della 2^ classe del Corso normale marescialli della Scuola sottufficiali di Taranto per attività di formazione e sarà in porto a Messina sino a giorno 10 c.m.

In un clima di cordialità e collaborazione si è svolto il tradizionale scambio di Crest tra i comandanti che hanno discusso dell’attività di Nave Palinuro a Messina, in particolare dell’importante ruolo che la nave avrà nel corso della XVII edizione dello Spettacolare Sbarco di Don Giovanni D’Austria.

La collaborazione tra la Marina Militare ed il Comune di Messina, grazie anche al ruolo di coordinamento delle attività portuali e marittime svolto dalla Capitaneria di porto, si è ormai consolidata nel corso degli anni e in considerazione del prezioso supporto offerto dalla Marina Militare, anche quest’anno sarà Nave Palinuro ad ospitare la figura di Don Giovanni d’Austria e ad assumere così il ruolo di primo piano nella ricostruzione del corteo navale.

La Nave è aperta alle visite secondo il seguente orario: dalle 15:00 alle 19:00 di giovedì 7 e venerdì 8 agosto. Nella giornata di sabato 9 agosto i visitatori potranno accedere dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 22:00. Domenica 10 agosto nella fascia oraria che va dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.