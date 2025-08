Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina: pubblicati due avvisi

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina rende nota la pubblicazione di due Avvisi pubblici finalizzati alla selezione e alla nomina di un altro componente della Commissione Scientifica e di altri tre componenti del Comitato Tecnico-Scientifico del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina nell’Area del Mediterraneo – Polo di Messina. Il Museo, al piano terra del palazzo Weigert, sede dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del comune di Messina, è strutturato mediante l’allestimento delle seguenti aree: 1) area di Scienze della Terra; 2) area di Scienze della Vita; 3) area di Scienze Archeologiche/Architettoniche/Artistiche, applicate alle Scienze della Terra; 4) area di Scienze Antropologiche, applicate alle Scienze della Vita. Sono allestite altresì alcune sezioni innovative, ed in particolare la sezione “Materiali Lapidei Architettonici” (Minerali e Rocce utilizzati nell’Architettura Storica del Territorio) e la sezione “Materiali Artistici” (Gemme Preziose/Semipreziose, Oggetti Artistici realizzati con manifattura locale). Sono oggetto di esposizione anche collezioni private di diversi studiosi (UniMe, UniCT, UniRC, INGV di Catania); inoltre, una collezione di “Malacologia” di proprietà del Comune di Messina; una collezione di “Pesci Abissali dello Stretto” proveniente dal Museo della Fauna dell’UniMe; Reperti della Soprintendenza di Messina; Fossili-Chiave di Invertebrati Marini dell’Area dello Stretto

(Ricerca UniMe).

I componenti della CS dovranno assolvere ai seguenti adempimenti e funzioni: • stilare lo Statuto del Museo; • definire il valore scientifico delle varie collezioni; • contribuire alla qualità e tipologia del percorso Museale nell’allestimento delle “Guide Scientifico-Didattiche”, a livelli differenziati di approfondimento, cartacee e telematiche; • programmare il calendario annuale delle attività museali, quali mostre, meeting tematici, escursioni in campo, relazioni museo e scuole, convenzioni con enti pubblici e privati, etc…, definendo, per ciascuna manifestazione, tema e finalità, tipologia di utenza, data, luogo, durata, Responsabile Scientifico e collaboratori, etc…

Il componente della Commissione Scientifica (CS) dovrà essere quindi un esperto in geologia strutturale e cartografia geologica.

I tre componenti del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS), esperti in vulcanologia, botanica e zoologia, si occuperanno della classificazione di nuovi reperti; della cura dei reperti delle varie collezioni; dell’allestimento del materiale esplicativo; della guida del percorso scientifico museale; dell’attività di laboratorio in sede e/o in campo; dell’allestimento di mostre tematiche; delle collaborazioni a seminari, meeting e convegni tematici.

Modalità di partecipazione

Gli interessati possono far pervenire l’istanza di partecipazione, utilizzando il modello di cui all’allegato A, indirizzata a Comune di Messina, Dipartimento Servizi alla Persona – entro le ore 24 del giorno 15/08/2025 al seguente indirizzo PEC: [email protected], indicando in oggetto per la Commissione Scientifica: “Istanza per selezione e nomina di n. 1 componente della Commissione Scientifica (CS) del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina”; e per la CTS: “Istanza per selezione e nomina di n. 3 componenti del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Museo di Storia Naturale dello Stretto di Messina”.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione: a) curriculum vitae, debitamente datato e firmato, contenente i titoli accademici, esperienziali, scientifici e didattici, e il consenso al trattamento dei dati; b) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità.