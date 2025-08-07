Concorso Madonnari Taurianova: Mimmo Cavallaro chiude l’edizione 2025 | VIDEO

StrettoWeb

Cala il sipario sull’edizione 2025 del Concorso dei Madonnari di Taurianova. Grandissima affluenza di pubblico e numeri sempre in crescendo per l’evento, ormai amatissimo ed entrato a far parte della tradizione cittadina e dell’intera Calabria, giunto alla sua 10ª annata. L’edizione 2025 si è conclusa con l’atteso concerto di Mimmo Cavallaro, punto esclamativo finale alle giornate in cui il talento dei madonnari ha fatto da splendida cornice a un evento in grado di unire turismo, fede e arte.

Nel servizio, realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, le immagini della chiusura del Concorso dei Madonnari di Taurianova 2025.