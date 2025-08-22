Milazzo: due giornate di incontri istituzionali per il senatore Bucalo

StrettoWeb

Due intense giornate di incontri istituzionali hanno visto impegnata a Milazzo il senatore Ella Bucalo. L’esponente di Fratelli d’Italia ha incontrato oggi a palazzo dell’Aquila il sindaco Pippo Midili, insieme ai coordinatori Giardina e Bonaccorsi alla presenza dell’assessore Fazzeri. Al centro del confronto, temi cruciali per il futuro di Milazzo: dal rilancio delle infrastrutture locali alla sicurezza del territorio, fino alle prospettive di sviluppo legate alle realtà portuali e turisti-che. In precedenza la senatrice ha visitato la Compagnia dei Carabinieri di Mi-lazzo, accolta dal capitano Alberto Del Basso e accompagnata sempre dal coordinatore provinciale di FdI, avv. Giosuè Giardina, dalla coordinatrice cittadina prof.ssa Ivana Bonaccorsi e dall’assessore ai Servizi sociali, avv. Natascia Faz-zeri. Durante la visita sono state approfondite le attività istituzionali che l’Arma svolge sul territorio, con particolare riferimento al progetto “Cultura della Lega-lità”, alla polizia di prossimità e alle iniziative nelle scuole volte a sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole e delle istituzioni.

Il senatore ha inoltre visitato gli spazi dedicati all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili (“Una Stanza tutta per sé”), nonché il cortile della Compagnia, dove si trova il suggestivo “Pozzo dei Miracoli”, meta di pellegrinaggio dei devoti di San Francesco di Paola. Altra visita in Capitaneria di porto dove è stata accolta dal Comandante, Capita-no di Fregata Alessandro Sarro che ha illustrato i compiti del Corpo, soffermandosi sulle attività del Compartimento marittimo di Milazzo: dalla sicurezza della navigazione alla tutela della vita umana in mare, dalla protezione dell’ambiente marino alle funzioni amministrative che, da oltre 160 anni, fanno della Guardia Costiera un presidio fondamentale del Paese.

La visita è proseguita a bordo della motovedetta CP 875, con una navigazione nelle acque di Capo Milazzo, all’interno dell’Area Marina Protetta, dove la senatrice ha potuto constatare l’impegno quotidiano nella salvaguardia ambientale e nella vigilanza marittima. Al termine, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutto il personale per la professionalità e la dedizione al servizio della collettività.