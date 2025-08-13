MessinaCon, lunedì la presentazione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Il MessinaCon, il grande evento dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop, festeggia quest’anno i suoi dieci anni di attività, con alle spalle numerosi appuntamenti che negli anni hanno animato il territorio e coinvolto migliaia di appassionati. In data lunedì 18 agosto alle ore 10:30, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca (Comune di Messina), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 alla presenza dello staff organizzativo, di ospiti istituzionali e di protagonisti del mondo artistico e creativo.

Durante l’incontro verranno presentati in anteprima il programma, le attività, gli ospiti speciali e le collaborazioni che caratterizzeranno il MessinaCon 2025, confermando la manifestazione come punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi.

Di seguito interverranno:

Per l’organizzazione generale del MessinaCon

Giuseppe Mulfari – Presidente Evento

Roberto Laganà Vinci – Vicepresidente Evento

Silvia Alfano – Direzione Area Games e Cosplay

Salvo Di Bella – Grafico dell’evento

Giuseppe Ferrara – Responsabile Area Stand

Giulio Schepis – Direzione Area Gioco di Ruolo dal Vivo

Giandomenico Arnao – Direttore Artistico

Michelangelo Billè – Ufficio Stampa

Per le istituzioni

Ass. Liana Cannata – Assessore alle Politiche Giovanili

Ass. Massimo Finocchiaro – Assessore ai Grandi Eventi

Valeria Asquini – Presidente Messina Social City

Arch. Giovanni Lazzari – Presidente Ordine degli Architetti

Arch. Anna Carulli – Presidente Fondazione Architetti del Mediterraneo e Presidente Istituto Nazionale di Bioarchitettura

Arch. Marisa Mercurio – Direttore Museo Regionale Accascina – Messina

Vi sarà anche un intervento del fumettista Umberto Giampà, disegnatore ufficiale della locandina MessinaCon 2025.