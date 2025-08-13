MessinaCon, lunedì la presentazione a Palazzo Zanca

Il MessinaCon, il grande evento dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop, festeggia quest’anno i suoi dieci anni di attività, con alle spalle numerosi appuntamenti che negli anni hanno animato il territorio e coinvolto migliaia di appassionati. In data lunedì 18 agosto alle ore 10:30, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca (Comune di Messina), si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2025 alla presenza dello staff organizzativo, di ospiti istituzionali e di protagonisti del mondo artistico e creativo.
Durante l’incontro verranno presentati in anteprima il programma, le attività, gli ospiti speciali e le collaborazioni che caratterizzeranno il MessinaCon 2025, confermando la manifestazione come punto di riferimento per appassionati, famiglie e curiosi.
Di seguito interverranno:
Per l’organizzazione generale del MessinaCon
Giuseppe Mulfari – Presidente Evento
Roberto Laganà Vinci – Vicepresidente Evento
Silvia Alfano – Direzione Area Games e Cosplay
Salvo Di Bella – Grafico dell’evento
Giuseppe Ferrara – Responsabile Area Stand
Giulio Schepis – Direzione Area Gioco di Ruolo dal Vivo
Giandomenico Arnao – Direttore Artistico
Michelangelo Billè – Ufficio Stampa
Per le istituzioni
Ass. Liana Cannata – Assessore alle Politiche Giovanili
Ass. Massimo Finocchiaro – Assessore ai Grandi Eventi
Valeria Asquini – Presidente Messina Social City
Arch. Giovanni Lazzari – Presidente Ordine degli Architetti
Arch. Anna Carulli – Presidente Fondazione Architetti del Mediterraneo e Presidente Istituto Nazionale di Bioarchitettura
Arch. Marisa Mercurio – Direttore Museo Regionale Accascina – Messina
Vi sarà anche un intervento del fumettista Umberto Giampà, disegnatore ufficiale della locandina MessinaCon 2025.