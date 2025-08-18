“MessinaCon 2025”, oggi la presentazione a Palazzo Zanca

StrettoWeb

Oggi, lunedì 18 agosto, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, a Messina, presenti il Sindaco Federico Basile, l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata, l’Assessore agli Spettacoli e ai Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro e il Presidente di Messina Social City Valeria Asquini, sarà presentato il Festival “MessinaCon 2025”, dedicato agli appassionati di fumetto, gadgets, animazione e videogames di ultima generazione.

L’evento si terrà dal 5 al 7 settembre, a Villa Dante. All’incontro con la stampa parteciperanno Giuseppe Mulfari, presidente di “MessinaCon 2025”; Giovanni Lazzari, presidente dell’Ordine degli Architetti; Anna Carulli, presidente della Fondazione Architetti del Mediterraneo e presidente dell’Istituto nazionale di Bioarchitettura; e Umberto Giampà, disegnatore del manifesto.