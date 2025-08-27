Messina: venerdì disservizi idrici in città, le zone

StrettoWeb

AMAM Messina informa che, a seguito della rilevazione di una perdita lungo la condotta dell’acquedotto Fiumefreddo, è stato programmato un intervento di riparazione in località Piano Bagni – Santa Margherita. I lavori avranno luogo nella giornata di venerdì 29 agosto e avranno una durata stimata di circa 5 ore. Durante l’intervento, potranno registrarsi disservizi nella distribuzione idrica nelle seguenti aree: Venerdì 29 agosto: Zafferia, villaggi di Giampilieri, zone di Camaro San Paolo, Camaro San Luigi e parte del centro città. Sabato 30 agosto: possibili disagi anche nelle zone periferiche Nord e nei villaggi collinari. L’azienda comunica inoltre che già nella giornata di domani giovedi 28 agosto si procederà con la sostituzione dell’impianto al pozzo portarossa sempre in località Santa Margherita .

Per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, AMAM ha predisposto l’attivazione di servizi aggiuntivi tramite autobotte, disponibili a supporto delle aree maggiormente interessate. AMAM conferma, come sempre, il proprio impegno a garantire interventi tempestivi ed efficienti, al fine di assicurare la continuità e la qualità del servizio idrico per tutta la comunità. Per eventuali segnalazioni, potete contattarci ai seguenti recapiti: 090 3687711, Numero Verde: 800 085584