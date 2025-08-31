Messina, una domenica speciale a Santa Lucia del Mela: Trezeguet ospite speciale dello Juventus Club Gaetano Scirea, che accoglienza per il francese!

StrettoWeb

Un altro campione francese ex Juventus a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, a un anno da Michel Platini. Questa volta, allo Juventus Club Gaetano Scirea, c’è David Trezeguet, indimenticato ex attaccante bianconero che – in coppia con Alessandro Del Piero – ha vinto diversi Scudetti e non solo. Arrivato in Sicilia nel pomeriggio, tappa in un locale della città e poi l’evento, alle 19, in Piazza Milite Ignoto. Calorosa e partecipata, ovviamente, l’accoglienza per uno dei campioni che ha fatto la storia della Juventus. Uno dei pochi, tra l’altro, ad essere rimasto in bianconero anche dopo lo scandalo Calciopoli.

Trezeguet, tra l’altro, tra una settimana tornerà sullo Stretto. Sabato sera, 6 settembre, sarà infatti allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria: è uno dei calciatori che farà parte del raduno di “Serie A – Operazione Nostalgia”.