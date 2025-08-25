Messina: tutto pronto per la mostra “Il 40° anniversario di Ritorno al Futuro”, in ricordo del celebre film

StrettoWeb

Domani, martedì 26 agosto 2025, alle 17:30, sarà inaugurata la mostra-evento “Il 40° anniversario di Ritorno al Futuro”, ospitata gratuitamente al Museo Regionale – Accascina di Messina, a cura del gruppo locale 1.21 Gigawatt. Dopo il successo riscosso a Palazzo Zanca, questa tappa esclusiva in Sicilia trasformerà Messina in un palcoscenico unico per tutti gli appassionati del celebre film. L’esposizione presenterà oggetti di scena originali e memorabilia unici, alcuni dei quali provengono direttamente dai set cinematografici, e sarà impreziosita dalla collaborazione con collezionisti internazionali che, per la prima volta, rendono disponibili pezzi rari e inediti al pubblico.

La mostra è pensata come un’esperienza immersiva e culturale, capace di abbracciare non solo il mondo del fumetto — cuore del MessinaCon — ma anche il cinema, l’arte e la cultura pop in senso più ampio. Del resto, MessinaCon 2025 ha scelto di inaugurare il suo ampio programma estivo con due grandi esposizioni parallele, una dedicata all’architettura contemporanea (inaugurata il 25 agosto a Palazzo Zanca) e l’altra proprio al mito di Ritorno al Futuro (dal 26 agosto al Museo Regionale).

L’ingresso alla mostra è totalmente gratuito, in linea con lo spirito inclusivo dell’intera iniziativa, che mira a coinvolgere l’intera città e a rompere i confini tradizionali del fumetto, quest’anno ampliando il proprio orizzonte verso cinema, arte e cultura contemporanea. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 7 settembre 2025, offrendo un’occasione unica sia per i fan nostalgici sia per le nuove generazioni, di riscoprire e celebrare uno dei film più iconici della cultura pop mondiale.

Dettagli fondamentali

Alcuni dettagli