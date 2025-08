Messina, tutto pronto per lo spettacolo “Senza Freni” di Rocco Barbaro

StrettoWeb

Giovedì 7 agosto 2025 alle ore 21.00 al Giardino Corallo di Messina, con la compartecipazione del Comune di Messina e il sostegno di sponsor privati, con ingresso libero, sarà il momento di Rocco Barbaro in “Senza Freni”, uno spettacolo prodotto da Il Mezzo Network di Giuseppe Surace che ripresenta in città l’artista nazionale molto amato nell’area dello stretto. Dai più importanti programmi televisivi nazionali che hanno fatto la storia della comicità italiana tra i quali Pippo Chennedy Show, Bulldozer, Colorado Cafè, Zelig con il tormentone “faccio quello che voglio”, e tanti altri, brillante autore e interprete porta sul palco un cabaret acuto con risvolti satirici, decisamente coinvolgente.

Le info sullo spettacolo

Senza freni è lo spettacolo con il quale il comico Rocco Barbaro si ripropone in scena continuando a raccontare la vita di un attore divenuto “famoso”. È una storia che continua ad arricchirsi di nuovi capitoli senza mai abbandonare quelli del passato, quel passato senza il quale non sapremmo dove andare. Perché Senza Freni? Non certo per schiantarsi contro un muro o per andare fuori di testa ma più per recuperare un ritmo umano che consenta di guardare meglio ciò che incontriamo lungo il percorso.

Monologhi storici e nuovi… ed alcuni amici comici siciliani: il messinese Massimo Maugeri, che vanta numerose ospitate in Rai e Mediaset e fra i protagonisti dell’ultima edizione del programma televisivo OPS! in onda sul ch 17 dell’emittente regionale siciliana Video Mediterraneo, e il nicosiano Sebi Picone da trasmissioni quali Viva Rai2! con Fiorello, Tú sí que vales, Italia’s got talent. Appuntamento quindi al Giardino Corallo di Messina per godere di una sapiente miscela di emozioni, risate e comicità irripetibile.