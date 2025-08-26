Messina, sicurezza in Piazza Lo Sardo. Forza Italia: “intervenga il Prefetto”

StrettoWeb

Il segretario di Forza Italia della IV Circoscrizione Giuseppe Chiarella, il vicepresidente della IV Circoscrizione, Nicola Lauro e il consigliere sempre della stessa, Gianmarco Luzza, intervengono dopo gli ultimi gravi fatti di violenza avvenuti a piazza Lo Sardo. “Non è una situazione più tollerabile, quell’area del centro città è totalmente abbandonata – evidenziano i tre esponenti azzurri – siamo convinti sia necessario un intervento del Prefetto di Messina, affinché convochi il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Già in passato – proseguono – abbiano denunciato lo stato di abbandono e degrado della piazza. Non si può attendere oltre, sono necessarie azioni risolutive per la sicurezza dei cittadini e degli operatori commercianti che ancora ‘eroicamente’ lavorano in piazza Lo Sardo”.

Sempre al Prefetto, Chiarella, Lauro e Luzza, “chiedono la possibilità di istituire un presidio fisso delle Forze dell’Ordine e, magari, come avviene in altre piazze, di organizzare la presenza di militari dell’Esercito, che tanto hanno fatto in molte città italiane, dopo l’avvio dell’operazione strade sicure ideata nel 2009 dal governo Berlusconi”. “All’amministrazione comunale ricordiamo, infine, che è necessario completare i lavori d’arredo della piazza in modo da renderla più vivibile ed evitare che molti spazi diventino bivacco per sbandati e violenti”, concludono i tre rappresentanti politici di Forza Italia.