Messina si prepara alla Vara 2025: come cambia la viabilità in città a Ferragosto

Per consentire lo svolgimento della Processione della Vara, con partenza venerdì 15 agosto, alle ore 18.30, da piazza Castronovo, a Messina, sono stati adottati provvedimenti viari nella zona del centro urbano, da piazza Castronovo a piazza Duomo. Vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, dalle 7 alle 21.30, e di transito veicolare, dalle 17 alle 21, su via Garibaldi, lato est della carreggiata est e lato ovest della carreggiata ovest, tra via T. Cannizzaro e piazza Castronovo; in via I Settembre lato sud, tra le vie C. Battisti e Sant’Elia; nell’area lato monte di piazza Duomo adiacente corso Cavour, destinata alla fermata degli autobus; in tutta l’area di piazza Castronovo; nelle vie Oratorio San Francesco, Bensaja e Duca d’Aosta; in tutta l’area di piazza Juvara; nelle vie San Giovanni di Malta e Gran Priorato, nei rispettivi tratti tra le vie Garibaldi e Placida; in via Crispi, tra via Garibaldi e viale della Libertà; nelle vie San Liberale, Fossata, Santa Maria dell’Arco, Nina da Messina, Fata Morgana, Porto Salvo, Legnano, Canova, carreggiata centrale di viale Giostra, nei rispettivi tratti compresi tra le vie Placida e Boner.

Altri provvedimenti

Nella complanare sud di viale Giostra, tra le vie S. Maria di Gesù Inferiore e Boner; nella complanare nord di viale Giostra, tra le vie Placida e Fiume; in via Placida, tra via Canova ed il controviale sud di viale Giostra; in via Cicala; in entrambe le carreggiate di via Trapani, tra via Garibaldi e viale della Libertà; in via Bellinzona, tra via Savonarola e piazza Castronovo; in via Istria, tra piazza Castronovo e via Principessa Mafalda; in via Po; sul lato est di corso Cavour, tra viale Boccetta e via Garibaldi; viale Boccetta, tra corso Cavour e via Vittorio Emanuele II; nelle vie S. Maria La Porta e Aspa, tra via Garibaldi e corso Cavour; via Casalaina; vie Pozzoleone e Cavalieri della Stella, tra le vie Argentieri e Garibaldi; via Argentieri, tra le vie San Camillo e Cavalieri della Stella, e tra le vie Loggia dei Mercanti e Consolato del Mare; via San Camillo, tra le vie Gasparro e Garibaldi; nelle vie Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti, tra le vie Argentieri e Garibaldi; largo A. Martino.

Lato est di via C. Battisti, tra le vie della Zecca e Garibaldi; via Centonze, tra le vie dei Verdi e Garibaldi; San Filippo Bianchi, tra le vie Ghibellina e Garibaldi; vie S. Maria Alemanna e S. Giuseppe, tra le vie S. Elia e Garibaldi; via dei Verdi, tra le vie Centonze e Garibaldi; vie Università e G. Venezian, tra via della Zecca e piazza Duomo; nel controviale sud di piazza Duomo, compreso tra le vie Venezian e Università; e in tutto il tratto antistante il Palacultura sul viale Boccetta per permettere la sosta dei mezzi di soccorso P.M.A. (carreggiata stradale non soggetta a chiusura del transito veicolare). Dalle 7 alle 15, il divieto di transito vigerà anche nella parte centrale di piazza Castronovo, garantendo lo svolgimento della circolazione veicolare nell’anello esterno della stessa piazza, con senso rotatorio antiorario.

Doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II

Sempre dalle 17 alle 21 sarà poi istituito il doppio senso di circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, con apposizione di coni in gomma, per separare i due sensi di marcia. I veicoli marcianti nel suddetto tratto di via Vittorio Emanuele II, provenienti in direzione nord – sud, in corrispondenza dell’intersezione con il viale Boccetta, dovranno impegnare il tratto della sede tranviaria che attraversa l’isola spartitraffico realizzata al centro dell’intersezione viale Boccetta/via Vittorio Emanuele II, per continuare la marcia in via Vittorio Emanuele II, a sud dell’intersezione con il viale Boccetta. Le intersezioni della via Vittorio Emanuele II, in corrispondenza di viale Boccetta e piazza Unità d’Italia, saranno presidiate dal Corpo di Polizia municipale per garantire in sicurezza il doppio senso di circolazione nel suddetto tratto della via Vittorio Emanuele II e le zone interdette al transito veicolare saranno delimitate con collocazione di transenne e di mezzi pesanti. Provvedere inoltre alla rimozione temporanea degli elementi che potrebbero ostacolare il percorso della Vara: tutti i dissuasori in ghisa di piazza Duomo, lato via I Settembre/via S. Giacomo e lato corso Cavour ed in via I Settembre intersezione via C. Battisti e di eventuale segnaletica verticale (compreso supporto); e gli elementi in poliuretano che costituiscono gli attraversamenti pedonali rialzati (cosiddette castellane) in via Garibaldi, lungo il percorso interessato dalla Processione della Vara.

Prevista la scarificazione meccanica della segnaletica stradale orizzontale lungo il tragitto

Prevista la scarificazione meccanica della segnaletica stradale orizzontale lungo il tragitto in quei tratti ove risultasse particolarmente scivolosa. Prevista la chiusura al transito veicolare di via Pola all’intersezione con la via Istria; i veicoli che la percorrono dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra per immettersi sul viale della Libertà. Istituire il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta, su entrambi i lati delle complanari sud e nord del viale Giostra, nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà, e in via Boner nel tratto compreso tra via Canova e la complanare sud del viale Giostra; il divieto di transito veicolare nelle complanari sud e nord del viale Giostra nel tratto compreso tra via Garibaldi e viale della Libertà con collocazione di transenne; e la chiusura al transito veicolare di via Boner nel tratto compreso tra via Canova e la complanare sud del viale Giostra, sempre con collocazione di transenne.