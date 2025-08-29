Messina: scade oggi la prima rata di acconto della Tari

Scade oggi, venerdì 29 agosto 2025, il termine per il pagamento della prima rata di acconto Tari 2025 a Messina. L’Assessore ai Tributi, Roberto Cicala, ricorda: “nelle settimane scorse un messaggio tramite App IO ha informato i contribuenti della disponibilità dell’avviso di pagamento TARI 2025 e della relativa scadenza fissata al 29 agosto. Il versamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPA”.
Portale tributario del cittadino
È attivo il Portale tributario del cittadino: https://messina.servizi-pa-online.it/web/servizi-tributari accessibile con SPID o CIE, attraverso il quale è possibile:
- scaricare gli avvisi TARI;
- effettuare il pagamento online con PagoPA.
Servizio “Ristampatari” – duplicato avviso
In caso di difficoltà di accesso al Portale, è possibile richiedere il duplicato dell’avviso inviando una email a: ristampatari@comune.messina.it
Si ricorda che
- Non è possibile utilizzare la PEC: le richieste inviate via PEC non vengono processate. Occorre scrivere da una casella di posta ordinaria.
- Il servizio è semi-automatico: le email vengono elaborate da un sistema che gestisce automaticamente le richieste. Per velocizzare l’evasione, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni.
Come compilare correttamente la richiesta
Per evitare lo scarto della domanda:
- indicare il codice fiscale completo (senza spazi) nell’oggetto o nel corpo della mail;
- allegare un documento di riconoscimento valido (fronte/retro se necessario);
- non utilizzare canali diversi (PEC, moduli non previsti, inoltri da terzi): le richieste non conformi verranno cestinate;
- è possibile segnalare nella stessa mail la volontà di utilizzare l’indirizzo mittente come recapito per ricevere in futuro la documentazione TARI.