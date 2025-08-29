Messina: scade oggi la prima rata di acconto della Tari

Messina: scade oggi, venerdì 29 agosto 2025, il termine per il pagamento della prima rata di acconto Tari 2025

Scade oggi, venerdì 29 agosto 2025, il termine per il pagamento della prima rata di acconto Tari 2025 a Messina. L’Assessore ai Tributi, Roberto Cicala, ricorda: “nelle settimane scorse un messaggio tramite App IO ha informato i contribuenti della disponibilità dell’avviso di pagamento TARI 2025 e della relativa scadenza fissata al 29 agosto. Il versamento può essere effettuato tramite il sistema PagoPA”.

Portale tributario del cittadino

È attivo il Portale tributario del cittadino: https://messina.servizi-pa-online.it/web/servizi-tributari accessibile con SPID o CIE, attraverso il quale è possibile:

  • scaricare gli avvisi TARI;
  • effettuare il pagamento online con PagoPA.

Servizio “Ristampatari” – duplicato avviso

In caso di difficoltà di accesso al Portale, è possibile richiedere il duplicato dell’avviso inviando una email a: ristampatari@comune.messina.it

Si ricorda che

  • Non è possibile utilizzare la PEC: le richieste inviate via PEC non vengono processate. Occorre scrivere da una casella di posta ordinaria.
  • Il servizio è semi-automatico: le email vengono elaborate da un sistema che gestisce automaticamente le richieste. Per velocizzare l’evasione, è necessario attenersi scrupolosamente alle istruzioni.

Come compilare correttamente la richiesta

Per evitare lo scarto della domanda:

  • indicare il codice fiscale completo (senza spazi) nell’oggetto o nel corpo della mail;
  • allegare un documento di riconoscimento valido (fronte/retro se necessario);
  • non utilizzare canali diversi (PEC, moduli non previsti, inoltri da terzi): le richieste non conformi verranno cestinate;
  • è possibile segnalare nella stessa mail la volontà di utilizzare l’indirizzo mittente come recapito per ricevere in futuro la documentazione TARI.

