Messina, ripristino della segnaletica stradale in un tratto della via Consolare Valeria

E’ stata ordinata la realizzazione/ripristino della segnaletica stradale verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale in via Consolare Valeria a Messina in corrispondenza della rampa per persone con disabilità che consente di raggiungere il piazzale della chiesa di Santa Domenica. Provvedimento adottato per garantire la sicurezza dei pedoni.
Messina, ripristino della segnaletica stradale verticale ed orizzontale di attraversamento pedonale in un tratto della via Consolare Valeria
