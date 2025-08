Messina, proseguono le attività di disinfestazione contro la zanzara tigre

StrettoWeb

Messinaservizi Bene Comune informa che, a partire dalla mezzanotte di lunedì 4 agosto 2025, proseguiranno le attività di disinfestazione sul territorio cittadino con ulteriori interventi mirati al contrasto della zanzara tigre tenendo conto delle rilevazioni fornite dall’Università di Messina, che hanno evidenziato un incremento dell’attività dell’insetto vettore nelle aree interessate. Gli interventi si protrarranno per sei giornate consecutive a partire dalla mezzanotte del 4 agosto coinvolgendo tutte le aree della città. Le operazioni inizieranno sempre alle ore 24.00 secondo un calendario suddiviso per aree territoriali. Il primo intervento, previsto dalla notte del 4 agosto, riguarderà l’area centro, con azioni nei quartieri nuovi della Mosella, nell’area che comprende Duomo, Stazione, Università e Teatro, fino al quadrilatero tra la fontana di Nettuno e viale Giostra.

Nella notte del 5 agosto si proseguirà sempre nell’area centro, toccando Cortina del Porto e Villa Thalatta, via Garibaldi e il quadrato compreso tra viale Boccetta, via Palermo, via Garibaldi e viale Regina Margherita. Nella stessa notte si interverrà anche nell’area nord, lungo viale della Libertà e nel quadrato lato mare di piazza Castronovo.

Il terzo intervento, previsto nella notte del 6 agosto, interesserà l’area centro, con attività nei quartieri Rione Ferrovieri, Provinciale, Rione Cannamele, Quartiere Lombardo, Cataratti, e ancora nel quadrato CGIL, Orto Botanico, Tommaso Cannizzaro alta, fino a Gravitelli, le case popolari, via Padre Nino Trovato e via Pietra Santa.

A seguire, nella notte del 7 agosto, in area nord, si interverrà a Massa Santa Lucia, Castanea cimitero, Salice, Gesso strada esterna e Gesso Locanda, Ortoliuizzo (SS113), Rodia (SS113), San Saba (SS113 e zona depuratore), Spartà, Casabianca, Timpazzi, Mortelle (SS113) e Torre Faro (via del Pozzo).

Il quinto giorno, a partire dalla mezzanotte dell’8 agosto, le attività si concentreranno nell’area sud, a Santa Margherita (via Comunale), Sant’Stefano Briga (zona inizio), Mili San Marco, Tremestieri, Larderia Inferiore, Pistunina, Bordonaro Case Gialle e Villaggio Santo.

Infine, il sesto e ultimo intervento di questo ciclo è previsto dalla mezzanotte del 9 agosto nell’area nord, con disinfestazione a Faro Superiore, via Lago Grande, Torre di Pace e Ganzirri.

Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrà subire variazioni.