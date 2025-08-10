Messina, entra nel vivo il programma dell’Agosto Messinese: gli eventi di oggi

StrettoWeb

Oggi, domenica 10, alle ore 18.00, con l’uscita dei Giganti Mata e Grifone dal deposito di via Catania, e la prima sosta in Piazza Fazio a Camaro Superiore, entra nel vivo il programma dell’Agosto Messinese 2025, con gli appuntamenti legati a Vara e Giganti. Il programma, patrocinato dal Ministero della Cultura e sostenuto dal contributo dell’Assessorato regionale del Turismo, guidato dall’on. Elvira Amata e in raccordo con il Ministero del Turismo, prevede per oggi un ricco calendario di appuntamenti.

Tra le novità di quest’anno – sostenuta dall’Assessore alle Tradizioni popolari Enzo Caruso, d’intesa con il Sindaco Federico Basile – la ripresa dell’antica tradizione dei tamburini, vestiti di bianco con fascia e berretto (‘a mèusa), che apriranno il corteo dei Giganti. La parata sarà composta dal Cammello e dai gruppi folk I Mata e Grifone, I Cariddi, La Madonnina e I Cantustrittu.

Gli appuntamenti di oggi, proseguono alle 21.30, in piazza Fazio a Camaro Superiore, spazio alla comicità con lo spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio. Sempre alle 21.30, sulla Scalinata di Palazzo Zanca, appuntamento con Musical Summer – “Notte sotto le stelle con il Gran Galà del Musical”, a cura dell’Accademia di Musical e Recitazione On Stage con la Compagnia On Stage. Infine, alle 21.00, al Giardino Corallo, Gesuè Pagano porterà in scena “Da me a me”.