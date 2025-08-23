Messina, possibili disservizi idrici nel villaggio Sant’Agata

Messina, possibili disservizi idrici nel villaggio Sant’Agata. I tecnici saranno impegnati nei lavori per un tempo stimato di circa un’ora

contatore acqua
Amam Messina informa che “si rende necessario un intervento di riparazione di una perdita nella zona Sant’Agata – pompaggio LAM, che avrà inizio tra circa due ore. I tecnici saranno impegnati nei lavori per un tempo stimato di circa un’ora. L’area interessata da possibili disservizi è il Villaggio Sant’Agata. Per ridurre al minimo i disagi, la distribuzione idrica sarà prolungata una volta terminati i lavori”.

