Messina, possibili disservizi idrici nel villaggio Sant’Agata

Amam Messina informa che “si rende necessario un intervento di riparazione di una perdita nella zona Sant’Agata – pompaggio LAM, che avrà inizio tra circa due ore. I tecnici saranno impegnati nei lavori per un tempo stimato di circa un’ora. L’area interessata da possibili disservizi è il Villaggio Sant’Agata. Per ridurre al minimo i disagi, la distribuzione idrica sarà prolungata una volta terminati i lavori”.