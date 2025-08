Messina, Piazza Fazio rinasce con “Spazio Pubblico Resiliente”

StrettoWeb

Proseguono a pieno ritmo gli interventi di rigenerazione urbana nell’ambito del progetto “Spazio Pubblico Resiliente”, promosso dall’Associazione Puli-AMO Messina in partenariato con il Comune di Messina, la Consulta Giovanile, l’Associazione Ionio e il CESV Messina. Il progetto, finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo per le Politiche Giovanili anni 2022, è finalizzato a trasformare porzioni di territorio delle periferie di Messina in spazi pubblici rigenerati, promuovendo la partecipazione attiva della comunità e favorendo lo sviluppo sostenibile attraverso un approccio inclusivo e artistico.

Oggi, mercoledì 6 agosto, a Camaro Superiore, Piazza Fazio ha vissuto un altro momento fondamentale del percorso di trasformazione: sono stati collocati gli arredi artigianali realizzati dai volontari di Puli-AMO Messina con il contributo della Falegnameria Minissale e di Officine CREAB. Contestualmente, è stata avviata la piantumazione di nuove essenze arboree e decorative grazie alla collaborazione con Messinaservizi Bene Comune. Alla giornata hanno preso parte anche gli Assessori, alle Politiche Giovanili Liana Cannata e all’Arredo Urbano e Spazi Pubblici Massimiliano Minutoli, che insieme all’omonimo Dipartimento ha curato la sistemazione degli elementi installati. L’intervento odierno, che fa seguito ai lavori di scarifica e bitumazione già eseguiti dal Comune, si inserisce in un più ampio processo di rigenerazione che ha visto anche interventi di decorazione artistica e abbellimento della piazza realizzati dai volontari, contribuendo a valorizzare lo spazio con creatività e cura del dettaglio. Il progetto rappresenta il culmine di un lungo percorso partecipativo, sviluppato attraverso questionari, sondaggi e assemblee pubbliche, con il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

L’inaugurazione ufficiale del nuovo volto di Piazza Fazio si terrà venerdì 8 agosto alle ore 18.30, alla presenza del Sindaco Federico Basile, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e dei cittadini che insieme ai volontari hanno contribuito alla realizzazione del progetto, restituendo alla comunità uno spazio rigenerato, inclusivo e condiviso.