Messina, Piano Emergenza Viabilità: potenziamento dei servizi per garantire la fluidità del traffico

StrettoWeb

Si è tenuta questa mattina, presso il Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Operativo Viabilità (C.O.V.), finalizzata all’esame delle eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi per il previsto notevole flusso di traffico che, soprattutto nei fine settimana, interesserà il sistema viario, specialmente quello di collegamento con i luoghi di villeggiatura.

In ragione di ciò è stato programmato un rafforzamento della vigilanza da parte di tutti i soggetti cui compete l’espletamento dei servizi di polizia stradale e locale sulle strade maggiormente interessate dai flussi veicolari. Contestualmente, sarà attuato un parallelo potenziamento delle iniziative di prevenzione e sanzione di condotte di guida in violazione al Codice della Strada per garantire la fluidità della circolazione in condizioni di massima sicurezza.

Inoltre, con specifico riferimento ai mesi di agosto e settembre, durante i quali si prevede un importante impegno veicolare dei tratti autostradali, con giorni da “bollino rosso e nero”, si è proceduto all’analisi delle criticità e delle possibili misure da mettere in atto per mitigare tali effetti.

Pertanto, in conformità al Piano Emergenza Viabilità della Provincia di Messina, con particolare riguardo alla gestione del traffico in uscita ed in ingresso dagli imbarcaderi, si è condiviso di riproporre gli assetti organizzativi posti in essere lo scorso anno, che, per quanto possibile, in ragione della configurazione urbana, si sono dimostrati idonei a limitare i disagi sia degli automobilisti in transito che dell’utenza cittadina.

In particolare, si è posta l’attenzione su:

intensificazione dei servizi a cura della Polizia Stradale finalizzati a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose;

finalizzati a prevenire e sanzionare condotte di guida irregolari e pericolose; pronta disponibilità delle squadre antincendio del CAS , quale gestore della rete autostradale, soprattutto nelle tratte a maggiore affluenza e, inoltre, previsione di chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti – ove non necessari – di corsie. Per i cantieri che dovranno necessariamente operare, si è invitato detto gestore ad assicurare il presidio di personale dedicato anche per favorire la fluidità del traffico;

, quale gestore della rete autostradale, soprattutto nelle tratte a maggiore affluenza e, inoltre, previsione di chiusura dei cantieri amovibili per evitare restringimenti – ove non necessari – di corsie. Per i cantieri che dovranno necessariamente operare, si è invitato detto gestore ad assicurare il presidio di personale dedicato anche per favorire la fluidità del traffico; intensificazione dei servizi della Polizia Locale sulla viabilità anche con il supporto assicurato dalla Polizia Metropolitana ;

sulla viabilità anche con il supporto assicurato dalla ; chiusura, ove possibile, anche dei cantieri amovibili dell’ ANAS , che potrebbero creare intralcio alla circolazione sulle strade statali; l’azienda ha precisato inoltre che, allo stato attuale, tutte le strade statali della provincia, anche se parzializzate e/o con impianto semaforiche, sono transitabili;

, che potrebbero creare intralcio alla circolazione sulle strade statali; l’azienda ha precisato inoltre che, allo stato attuale, tutte le strade statali della provincia, anche se parzializzate e/o con impianto semaforiche, sono transitabili; tempestiva informazione all’utenza sia da parte del CAS che dell’ ANAS in merito ad ogni potenziale criticità rilevata sulle proprie arterie mediante idonea ed apposita segnaletica, sui pannelli a messaggio variabile e attraverso comunicazioni speditive tramite media e social;

che dell’ in merito ad ogni potenziale criticità rilevata sulle proprie arterie mediante idonea ed apposita segnaletica, sui pannelli a messaggio variabile e attraverso comunicazioni speditive tramite media e social; incremento del numero delle corse dei traghetti, sia su Tremestieri che sugli altri approdi cittadini, come negli anni passati, per favorire una maggiore fluidità del traffico, da parte delle compagnie di navigazione ;

; predisposizione da parte del Comune di Messina di idonea segnaletica – già approntata – per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo), sia per indirizzare i veicoli per il rientro nel Continente (controesodo);

di idonea segnaletica – già approntata – per la regolamentazione del traffico, sia per indirizzare i veicoli in direzione Palermo o Catania (esodo), sia per indirizzare i veicoli per il rientro nel Continente (controesodo); coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e della Croce Rossa Italiana per fornire, qualora necessario, supporto e generi di conforto agli automobilisti nel caso di eventuali situazioni di criticità in città, interventi, questi, peraltro, già previsti dalle compagnie di navigazione nelle zone di attesa presso gli imbarcaderi.

All’odierno incontro hanno partecipato i referenti della Città Metropolitana, del Comune di Messina, delle Forze dell’Ordine, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, della Polizia Metropolitana, della Polizia Locale, della Polizia Ferroviaria, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, della C.R.I., A.N.A.S. e C.A.S., della COMET e delle Società di navigazione Caronte& Tourist, Blufereries, Meridiano Lines, della Centrale Operativa 118, Capitaneria di Porto di Messina, Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e del Dipartimento Regionale di Protezione Civile.

Per opportuna informazione, sul sito della Prefettura è pubblicato il Piano di emergenza viabilità per la Provincia di Messina nel quale sono riportati i diversi scenari possibili e le attività da mettere in campo per la gestione delle eventuali criticità.