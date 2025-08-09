Messina, “U Giganti e a Gigantissa” trasferiti a Camaro

StrettoWeb

Si è svolta questa sera a Messina la suggestiva Passeggiata dei Giganti che, come ogni anno, dal deposito di via Catania sono stati trasferiti a Camaro. Le due statue di cartapesta, alte da terra più di 5 metri, sono da sempre appellate dal popolo messinese come “U Giganti e a Gilantissa” (il Gigante e la Gigantessa). I due giganti hanno assunto l’attuale posizione equestre sin dal 1723, ma precedentemente a questa data non avevano una forma stabile e venivano di volta in volta montati e vestiti per l’occasione.

La tradizione delle due statue di Mata e Grifone, di cui non esiste una data di nascita certa, é fatta risalire intorno al Cinquecento, attraverso una nota di pagamento del 22 agosto del 1548, per la fornitura di un paio di guanti per la sola Gigantessa e di uno stendardo per la lancia del Gigante.