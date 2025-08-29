Messina: lavori per la pista ciclabile a Torre Faro, l’ordinanza del comune

StrettoWeb

Il Comune di Messina – Servizio Mobilità Urbana informa che, dal 2 al 30 settembre 2025, sarà in vigore un’ordinanza viabile in via Lago Grande, per consentire l’esecuzione dei lavori relativi al progetto “Sistema integrato di mobilità dolce Ganzirri – Torre Faro”, finanziato con fondi PNRR per il rafforzamento della mobilità ciclistica urbana. Durante i lavori saranno adottate le seguenti misure: divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati della via Lago Grande; divieto di transito pedonale sul marciapiede lato lago con deviazione sul lato opposto; divieto di transito veicolare, lato lago, per una larghezza della carreggiata stradale di m. 1,50; e e limite massimo di velocità di 30 km/h.

L’impresa esecutrice dei lavori garantirà la sicurezza di pedoni e veicoli, nonché la corretta segnaletica stradale provvisoria.