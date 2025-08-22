Messina, la viabilità a Torre Faro in occasione del concerto “The Kolors”

Messina: in occasione dell’evento musicale “The Kolors”, in programma stasera all’Arena di Capo Peloro, sono previsti provvedimenti viabili

THE KOLORS
StrettoWeb

In occasione dell’evento musicale “The Kolors”, in programma stasera all’Arena di Capo Peloro, a Messina, sono previsti provvedimenti viabili. Pertanto oggi, venerdì 22 agosto, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 14 di oggi sino alle 2 di domani, sabato 23), e di transito veicolare (dalle ore 16 di oggi sino alle 2 di domani), nelle seguenti strade: a) via Barresi; b) strada parallela ed a nord di via Barresi di collegamento tra le vie Fortino e Lanterna; c) via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi e piazzale Horcynus Orca.

Istituito inoltre il divieto di sosta, con zona rimozione coatta (dalle ore 18 di oggi sino alle 2 di domani), sul lato destro, secondo il vigente senso di circolazione, in via Senatore Francesco Arena, nel tratto compreso tra il piazzale Horcynus Orca e via Pozzo Giudeo.

