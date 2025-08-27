Messina, la Fonderia ex Ragno rinasce: domani la consegna dei lavori per il polo d’inclusione

Domani, giovedì 28 agosto, alle ore 11:30, presso la Fonderia ex Ragno di contrada Scoppo, a Messina, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori per la rifunzionalizzazione dell’area, alla presenza del Sindaco metropolitano Federico Basile e del Direttore Generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna. L’intervento, finanziato con oltre 2,2 milioni di euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), rientra nei Piani Urbani Integrati promossi da Palazzo dei Leoni.
Il progetto prevede la trasformazione dell’ex officina industriale in un moderno polo d’inclusione sociale, destinato a ospitare servizi integrati per persone fragili, con disabilità o in condizioni di svantaggio.