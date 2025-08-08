Messina, interventi di scerbatura in varie strade e vie: divieti e limiti, tutti i provvedimenti viari

StrettoWeb

“Da oggi, venerdì 8, sino a giovedì 14 agosto, nella fascia oraria 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura in vari tratti di strade del territorio comunale; quadrilatero Manzoni, compreso tra le vie Placida, Palermo lato nord, Santa Maria di Gesù Inferiore, viale Giostra lato sud, Parrini, Pepe, Guicciardini, viale Regina Elena lato mare, entrambi i lati, comprese vie interne. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Messina.

Realizzazione segnaletica stradale orizzontale di rallentatori ottici: i provvedimenti viabili

“Previsti provvedimenti viabili per consentire la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale di rallentatori ottici, in entrambi i sensi di marcia in numero di una serie ogni 100 metri, in via Guttarolo a Faro Superiore. Istituito nella predetta via il limite massimo di velocità di 30 km/h”.

Domenica 10 la gara ciclistica “Trofeo Maria Assunta”: i provvedimenti viari.

“Domenica 10 agosto, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 20, in occasione della gara ciclistica “Trofeo Maria Assunta”, a cura di ASD Molonia Cicli di Messina, saranno adottati provvedimenti viari. Pertanto, nei predetti orari, vigeranno i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare, in entrambe le carreggiate stradali di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Giostra e via Gran Priorato. Istituito inoltre il divieto di transito veicolare, nella carreggiata est (lato mare) di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e piazza Unità d’Italia”.